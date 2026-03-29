Під ударом не лише Усть-Луга: у Росії могли атакувати важливий хімзавод

29 березня сталася ймовірна атака на промислову зону хімічного підприємства "Тольяттіазот" у Самарській області Росії. Нетипова сигнатура пожежі та слова губернатора свідчать про можливе ураження критичної інфраструктури.

За останній місяць зафіксовано щонайменше 14 ударів по хімічних заводах Росії, що демонструє системний характер української оборонно-економічної кампанії. Про це пише Exilenova+.

Дивіться також Чи припинила Україна атаки на російські НПЗ: відповідь Зеленського

Що відомо про атаку на завод?

Сьогодні, 29 березня, ймовірно, було атаковано промислову зону хімічного підприємства "Тольяттіазот" у Самарській області Росії.

Пожежа на промзоні демонструє нетипові параметри для звичайних технічних збоїв, що наводить на думку про цілеспрямоване ураження об’єкта.

За останній місяць зафіксовано щонайменше 14 таких ударів по різних хімічних заводах Росії. Подібні атаки значно ускладнюють виробничий цикл стратегічно важливих хімічних підприємств та обмежують ресурси для військових потреб агресора.

Офіційних коментарів від Росії щодо причин пожежі наразі не надходило, а інформація з відкритих джерел вказує на цілеспрямовану активність з боку українських підрозділів.

Чому завод є важливим для Росії?

Хімічний завод "Тольяттіазот" є одним із ключових підприємств для економіки Росії, адже виробляє широкий спектр продукції, включаючи аміак, карбамід, азотні добрива та інші важливі хімікати.

Це підприємство займає значну частину ринку хімічних добрив в Росії та за її межами. Його продукція є необхідною для сільськогосподарського сектору, що робить завод критично важливим для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Окрім того, завод постачає хімічні компоненти для різних галузей промисловості, включаючи нафтову, газову, і хімічну промисловість, що робить його важливим елементом промислової інфраструктури Росії.

Підприємство також є великим роботодавцем у регіоні, де працюють тисячі місцевих жителів.

Удари по важливим підприємствам Росії: останні новини