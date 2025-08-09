У ніч на 9 серпня росіяни завдали ударів по Золочеву в Харківській області. За попередніми даними, цього разу вони використали реактивні безпілотники.

Три влучання прийшлися у колишню лікарню, де планували облаштувати реабілітаційний центр. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Харків.

Які наслідки атаки на Золочів?

У коментарі Суспільне Харків начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів, що російські реактивні дрони поцілили по будівлі інфекційного відділення Золочівської лікарні, яке не працювало ще за мирних часів.

Вигоріли всі 260 квадратних метрів приміщень. Ми там планували створити реабілітаційний психологічний центр, для цивільних, для військових. Для цього вели перемовини з міжнародними партнерами,

– зазначив Коваленко.

Він додав, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Агентство міжнародного розвитку США приїжджало до Золочева, розробляло проєкт та планувало виділити 15 мільйонів гривень для ремонтних робіт і створення такого центру.

Однак тепер доведеться шукати іншу будівлю, адже колишня лікарня повністю вигоріла.

Зазначимо, що вдень 9 серпня російські військові вдарили дроном і по Харкову. Влучання сталось у меблевий магазин. За попередніми даними, є постраждалі, серед них 17-річна дівчина.