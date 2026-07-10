Не зможе зосередитись тільки на них: чого хоче досягнути Росія ударами по українських АЗС

Росія посилює тиск на великі міста, зокрема Дніпро, Запоріжжя, Харків, атакуючи автозаправні станції. Такі удари ворога є болючими й небезпечними. АЗС по суті є джерелом надходження коштів в держбюджет. Знищуючи заправку, противник позбавляє Україну фінансів.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Сергій Грабський, додавши, що після пошкодження приватних АЗС внаслідок атаки керівництво заправок має шукати гроші для відновлення об'єкта. Зробити це, з його слів, воно може шляхом підвищення цін на пальне, а це вже б'є по гаманцях українських водіїв.

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Росія націлилась вибити АЗС України: чи реально це?

"Винести" систему заправок технічно, як пояснив військовий експерт, неможливо. Згідно з його підрахунками, в Україні орієнтовно 3 тисячі АЗС, а противник доволі обмежений в тому, щоб завдавати ударів по всій території нашої країни.

"Це економічно невигідно і недопустимо, якщо ми говоримо про ту мережу заправок, яка розташована поза межами тактичної зони досяжності дронів. Тому вибити це в принципі неможливо, але ускладнити роботу реально", – констатував Грабський.

Він зауважив на тому, що українці вже навчені паливною кризою 2022 року, коли пережили те саме, що зараз відчувають росіяни. Грабський наголосив, що Україна має можливості розгортати мобільні заправки. З його слів, такі алгоритми дій використовуються, але треба розуміти, що противник не шкодуватиме своїх ударних засобів для того, щоб продовжувати такі атаки.

Ми знов-таки перебуваємо у протистоянні списа та щита, яке тягнеться через всі війни, в тому числі через нашу,

– озвучив Грабський.

Повне інтерв'ю Сергія Грабського: дивіться у відео

Ворог відчуває проблеми з забезпеченням БпЛА

Військовий експерт звернув увагу на відсоток збиття нині Повітряними силами України ворожих безпілотників і підкреслив, що він значний: від 86% до 93%. З його слів, ціна влучання в одну автозаправку Росії коштуватиме не один десяток дронів.

"Ми говоримо про вірогідність того, що це буде дуже дорого для неї, якщо вона буде цілитися тільки на заправки. Крім того, я звернув увагу на дуже цікаву особливість, що починаючи з другої половини червня, після 15 числа, як був завданий один з чергових потужних ударів, кількість дронів, які атакують Україну, суттєво зменшилася", – розповів Грабський.

Він зазначив, що загалом, порівняно з травнем, коли російська армія використала понад 8 400 повітряних цілей, у червні їх обсяг зменшилася на 25 – 30%. Військовий експерт звернув увагу і нас статистику липня, аналізуючи дані Повітряних сил. З його слів, від початку місяця Росія не запускає більше 150 БпЛА. Окрім двох днів, 2 і 6 числа, коли були так звані масовані атаки.

Грабський уточнив, що масовані атаки вже відносно такі, бо раніше вони передбачали застосування 700 засобів повітряного нападу, зараз характеризується 400 – 450.

Тобто, у противника не все добре з забезпеченням дронів. Я далекий від думки, що він їх притримує, тому що в цьому немає сенсу. Якби він не мав обмежень, знаючи, що ми не можемо поки що завадити цим ударам, то запускав би стільки дронів, скільки має,

– озвучив Грабський.

Підсумовуючи, військовий експерт висловив переконання, що у країни-агресорки може бути бажання знищити всі українські АЗС, але для цього у росіян немає ресурсів. До того ж є таке поняття, як фактори стримування, тобто дії Сил оборони України.