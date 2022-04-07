Спокійно було на Волині, Закарпатті, Дніпропетровщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Буковині, Львівщині, Хмельниччині, Київщині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Тернопільщині, Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині. Про це 24 каналу повідомили в ОП.

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Харківська область

Вночі житлові райони Харкова знову обстрілювали окупанти. Були ракетні удари по Лозовій, постраждалих немає.

У Лозовій та Барвінковому евакуюють населення.

Луганська

Росіяни не змогли зайти в Новотошківське. Протягом доби обстрілюють з усіх видів зброї Гірську громаду.

Загорівся дах Сєвєродонецької лікарні, вогнеборці його загасили. Також горіли житлові будинки у Лисичанську. Є руйнування будинків та господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.

Донецька

Ворог атакував Мар'їнку та Новомихайлівку із застосуванням артилерії та авіації. Також обстрілювали Авдіївку, Очеретинську й Торецьку ОТГ.

Обсяги руйнувань та кількість людей, що постраждали внаслідок атак росіян, встановлюють. У Маріуполі без змін – блокада, але опір триває.

Херсонська

На Херсонщині за добу було багато вибухів, зокрема, запусків градів. Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених та загиблих. Люди самостійно намагаються виїжджати з окупованих сіл.

Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема, Бериславський район та села на кордоні з Миколаївщиною.

Важливо – "Поки не пізно": людей закликають виїжджати з Луганщини: