Можемо собі дозволити: ударів по Москві ставатиме дедалі більше, на це вказує низка причин

4 травня до Москви залетів "добрий" безпілотник, який пошкодив будинок на Мосфільмівській вулиці. Надалі таких ударів по російській столиці буде тільки більше, адже спроможності нашої країни ростуть і ми можемо собі дозволити те, чого не могли раніше.

Таку думку 24 Каналу висловив авіаексперт Валерій Романенко, наголосивши, що якщо раніше запустити 100 дронів по Москві означало відривати їх від напрямків, по яких треба бити (від НПЗ, російських заводів, складів), то зараз така кількість дронів може атакувати російську столицю спеціально.

Чому ударів по Москві ставатиме дедалі більше?

За словами авіаексперта, не лише росіяни вдосконалюють свої дрони, а й ми. Крім того, безпілотники для України зараз випускає Rheinmetall, також є спільні американо-німецько-українські виробництва. Тобто частково українці вивели виробництво військової техніки в європейські країни.

Атаки на Москву є важливими з огляду на те, що столиця – це ідеологічний, політичний центр Росії.

До слова. Будинок у Москві, в який влучив дрон 4 травня, розташований за 6 кілометрів від Кремля та ще ближче від міноборони країни-агресорки – 3 кілометри.

Крім того, наші дрони долітають вже й до Челябінська. І якщо ми покажемо, що нема безпечного району в Росії, що війна виходить з телевізора і може "зайти у вікно" – тоді росіяни можуть схаменутись.

Ми завжди казали "невідомі" дрони, а тут відомий дрон, і тип підтверджено. Це такий психологічний момент. Він показує, що Путіну для того, щоб провести "скрєпний шабаш" потрібно домовлятися не з Трампом. Бо ми можемо і не прислухатися. Чим менше Трамп постачає нам озброєння, тим меншим є його вплив,

– наголосив він.

Романенко підкреслив, що на тлі таких атак росіяни вже не можуть говорити про те, що Україна програє. Тим часом російське державне керівництво може замислитись, чи потрібно їм продовжувати цю війну, коли вони навіть не можуть забезпечити реалізацію основних своїх наративів.

Чи можуть дрони атакувати російську столицю 9 травня?

Авіаексперт також зазначив, що тепер ворог навіть не може спокійно відсвяткувати своє основне свято, важливіше для нього, ніж Новий рік чи Різдво, – 9 травня.

Зверніть увагу! Росія оголосила, що 9 травня на параді в Москві не буде військової техніки. Володимир Зеленський повідомив, що росіяни не можуть дозволити собі її, бо бояться, що над Червоною площею жужжатимуть дрони.

На думку Романенка, в цей день дрони можуть і не долетіти до Москви. Однак як тільки в Московській області, або навіть після перетину лінії бойового зіткнення, видно напрямок руху дронів, це вже означає команду "Ковер" і повітряний парад скасовують.

Ми можемо просто створити парад хаосу. Крім того, ви ж знаєте, що відбувається в нас, коли піднімають Міг. Вся Україна "червона". Так само, коли наші дрони перетинають лінію бойового зіткнення в Брянській області, де найкоротший напрямок на Москву – росіяни мають реагувати, оголошувати повітряну тривогу,

– сказав він.

Тобто дрони можуть не долетіти до Москви, політети в іншому напрямку або російська протиповітряна оборона може їх збити. Однак в цей час на площі окупантам доведеться йти під виття повітряної тривоги або швидко розбігтися.

Яким буде парад в Москві цього року через можливі атаки?

Російські пропагандисти повідомили, що цього року замість тисячі гостей на параді може бути лише кілька сотень. Водночас захід може тривати менше години.

Якщо минулого року в параді брали участь лідери 27 країн, то цього року підтвердили свою присутність лише 4 (президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо).

Тим часом у цілях безпеки" 5, 7 та 9 травня в російській столиці планують вимкнути мобільний інтернет та зв'язок. Не будуть брати до уваги навіть так звані "білі" списки (перелік ресурсів, які зазвичай залишаються доступними).

Ба більше, до Москви вже стягують комплекси протиповітряної оборони, які охоронятимуть парад. Також в центрі міста активно перекривають вулиці та набережні.