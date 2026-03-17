Україна кілька днів атакує Москву: авіаексперт назвав 4 причини

З 14 березня російська столиця відбиває атаки безпілотників, загалом на Москву летіло приблизно 300 дронів. Очевидно, що росіяни налякані через це, але Україна має важливіші наміри, ніж навести паніку.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, наголосивши, що атака наших дронів – це стратегічне завдання на різних рівнях. Від виснаження ППО до підготовки до наступних обстрілів.

Чому Україна кілька днів атакує Москву?

Авіаексперт пояснив, що тут мовиться не про активізацію атак, а про набуття спроможностей виготовляти достатню кількість засобів, які ми можемо перерозподіляти по військових об'єктах. Нещодавно вночі також були удари по авіаремонтному заводі, крім Воткінського заводу.

Він нагадав, що в Московській області є місто Корольов, де є корпорація "Тактичне ракетне озброєння". Там виготовляють ракети класу Х-101, Х-555, Х-32 Х-69, Х-59, Х-32. Тим часом у Раменському у Московській області виробляють ракети "Циркон".

Тобто Москва і область насичені на різноманітні підприємства, які для нас цікаві. Крім того, там є велика кількість наукових підприємств, які займаються розробкою технологій, які потім ворог використовує на війні. Тому тут не просто про налякати мешканців Рубльовки. Є стратегічне значення, є стратегія, яка впливає на можливості росіян,

– наголосив він.

Крім того, коли в небі з'являється невідомий повітряний об'єкт, завжди виникає потреба розгортати засоби протидії. Тобто тут мовиться і про виснаження ППО противника.

Зверніть увагу! Водночас військовий оглядач Іван Тимочко звернув увагу на ще 2 цілі атак на Москву. Він зазначив, що це – дестабілізація внутрішньої ситуації, а також інформаційний та військово-політичний ефект для партнерів Кремля або ж іноземних бізнесів, які хотіли б зайти у Москву.

Храпчинський також підкреслив, що саме Росія воює за принципом налякати світ і українців, а ми вибиваємо тактичні спроможності. Адже зупинка авіасполучень у Московській області – це колосальні економічні втрати для Кремля.

Він додав, що атаки дронами можуть бути своєрідною репетицією до масштабніших атак, але вже крилатими ракетами. Запускаючи БпЛА, Україна фактично проводить розвідку та збирає інформацію про протидію ворога.

