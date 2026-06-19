Лавров демонструє знервованість, – аналітик зауважив, що кардинально змінилось в Кремлі

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що скоро на Крим чекають "цікаві" часи. На цю заяву відреагували у Кремлі – Сергій Лавров сказав, що "не розуміє, як він збирається це робити". Цікаво, що раніше російські посадовці завжди ігнорували схожі повідомлення.

Про це 24 Каналу розповів публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що на початку активних ударів по Криму Кремль обрав тактику заперечення: Пєсков та інші чиновники в один голос заявляли, що "паніки немає, все добре, паливо є". Така риторика не сподобалась навіть росіянам. Однак тепер, коди паливна криза є не лише на півострові, а й у понад 50 російських регіонах, російська влада змушена це коментувати.

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Про кардинальні зміни в Москві

Публіцист зазначив, що тепер риторика України стала радикальною. На фоні внутрішніх проблем, які відчуває російський режим, наша країна вдало здійснює інформаційний тиск.

Тому якщо Україні дійсно вдасться повністю ізолювати південь і Крим, це поставить під сумнів Росії спроможність вести будь-яку війну. Багато ресурсів буде спрямовано, щоб забезпечити Крим пальним і їжею, а також, щоб підтримувати російські війська там.

Наразі головним завданням українського керівництва та міністра оборони насамперед є масштабування тих переваг, які є зараз. Лавров яскраво демонструє свою знервованість щодо цього. Дуже добре, нехай нервує,

– підсумував він.

Богданов про зміни у Кремлі: дивіться відео

Додамо, що в Кремлі не лише нервують, а й розкидаються погрозами – так, нещодавно Лавров заявив, що після дронової атаки на Москву "Росія масовано атакуватиме Україну на постійній основі".