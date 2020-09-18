Спершу призначення Артема Ситника визнали неконституційним, а тепер ще й деякі положення закону про Національне антикорупційне бюро. І все це у рекордний тижневий термін. Всі вони стосуються перевищення повноважень президентом, нібито, Конституцією це не передбачено.

Останнє рішення КС – логічне продовження визнання ним незаконним призначення Ситника, тільки більш грамотне, кажуть фахівці в сюжеті 24 каналу. Ба більше, всі знали, що рано чи пізно це питання піднімуть. Ще у 2014 році, коли закон про НАБУ тільки ухвалювали.

До слова Це юридичні міни, які зараз вибухають, – політолог про позови нардепів проти НАБУ

Співавтор закону Віктор Чумак відверто розповів, що прописати ці повноваження хотів особисто чинний тоді президент Петро Порошенко. Аби продемонструвати західним партнерам і власній країні рішучу боротьбу з корупцією.

І тоді ніхто не міг проголосувати проти цього закону, бо ніби показати себе, що проти боротьби з корупцією. Це була міна, міна повільної дії. І такі міни закладались усюди,

– сказав заступник генерального прокурора 2019 – 2020 років Віктор Чумак.

Міна, яку можна було актуалізувати у зручний для когось момент, аби підпорядкувати собі антикорупційний орган. Нині цим подарунком від попередників скористувались наступники.

"Чи це політичне рішення? Так. Тому що ми маємо аналогічну ситуацію з ДБР, але по ДБР жодного подання немає. Чому? Бо воно під контролем Банкової, а НАБУ – не під контролем, тому питання ставляться. Тому є подання в КС, в якому, зокрема, крім проросійських ОПЗЖ, там є пан Дубінський, який є представником Коломойського в "Слузі народу", – зазначив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Шабунін: Рішення КСУ можуть для політичної вигоди

Утім, Конституційний суд не задовольнив іншу вимогу групи Коломойського і ОПЗЖ – не визнавати НАБУ правоохоронним органом. Ба більше, суд не визнав нелегітимною і діяльність бюро загалом.

Довідка. До Конституційного суду звернулись 50 народних депутатів з поданням щодо закону "Про Національне антикорупційне бюро України". Авторами подання є народні депутати від ОПЗЖ Василь Німченко і Григорій Мамка. Вони просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом.

На думку експертів, загроза криється не в самому рішенні суду, воно досить прогнозоване, а в тому, як його використають.

Три місяці КСУ дав парламенту для приведення закону у відповідність до Конституції. Так от, може бути так, як зробили з ДБР, коли прописали непоганий конкурс і дали право президенту призначити тимчасового директора. Вже рік тимчасовий директор знищує ДБР або знищує політичних опонентів через ДБР,

– пояснив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У монобільшості поки не знають, як розв'язуватимуть проблему і виправлятимуть закон про НАБУ. Зате сьогодні парламент створив нову – призначив 7 членів комісії, яка обиратиме нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Особистості – вкрай цікаві. Антикорупційного досвіду – нема, пояснити статки – не можуть, і вже кілька разів їх кандидатури в Раді провалились, і от тепер – таки проголосували.

"Прізвища цих кандидатів взагалі не мають жодного значення. Це можна сказати 5 "авакових" і 2 "єрмака" чи 2 "єрмака" і 5 "авакових". Значення має, що ця комісія не відповідає закону", – сказав Юрчишин.

Реакція західних партнерів

І на це вже відреагували західні партнери.

"Поки міжнародна спільнота зайнята Білоруссю, уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким бракує досвіду і чистоти обирати керівника САП. Це так не минеться. Український уряд ставить під загрозу безвіз з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 мільярд гривень", – наголосила депутатка Європарламенту, членкиня комітету із закордонних справ Віола фон Крамор.

Адже прозоре та законне обрання нового очільника САП було однією з умов надання як західних кредитів, так і безвізу для України. Тепер це цілком можуть відкотити назад.