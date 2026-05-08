Точка впливу: в СБУ сказали, для чого росіяни б'ють по інфраструктурі

СБУ розслідує абсолютну більшість воєнних злочинів росіян – 80 відсотків. До них належать і атаки на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили в Службі безпеки України. Там розповіли, як росіяни своїми ударами прагнуть зламати цивільних.

Які російські злочини розслідує СБУ?

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара виступив на міжнародній конференції "Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення".

Він підкреслив, що СБУ розслідує понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Росії. У них досліджують 80 відсотків всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України за час вторгнення.

Туди враховують й обстріли енергетичної інфраструктури. На жаль, від початку повномасштабного вторгнення тільки по нафтогазовій інфраструктурі ворог здійснив 596 таких ударів.

Слідчі СБУ системно працюють над тим, щоб встановити винних. За кожним ударом стоять конкретні імена і прізвища. Тому наше завдання – не лише зафіксувати наслідки атак по критичній інфраструктурі та довести їхній системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів. І потім – притягнути їх до відповідальності. СБУ робить і робитиме все можливе, щоб знайти і покарати винних,

– підкреслив Євгеній Хмара.

Для чого Росія атакує цивільну інфраструктуру?

Окупанти спеціально цілять по підприємствах, які забезпечують українців опаленням, газом, водопостачанням. Тобто по тих, від яких залежить життєдіяльність цивільних.

"Пошкодження одного такого інфраструктурного вузла може порушити функціонування всіх пов'язаних із ним систем. Саме в цьому полягає логіка ворога: критична інфраструктура використовується як точка впливу на стійкість суспільства, базові умови життя, відчуття безпеки та здатність цивільного населення витримувати тривалу війну", – пояснив Хмара.

Такі удари – системна політика терору проти українського народу. Ці удари не паралізували українську армію і не зупинили логістику фронту. Їхній очевидний наслідок інший – створення гуманітарного тиску на цивільне населення, насамперед у зимовий період,

– додав очільник СБУ.

Як Україна розкриває російські воєнні злочини?

Служба безпеки постійно збирає, перевіряє та систематизує доказову базу, потім скеровує матеріали до суду. Окрім цього, дані інтегрують у міжнародні механізми, в тому числі процеси Міжнародного кримінального суду.

Згодом матеріали стають основою для ухвалення рішень про застосування санкцій щодо осіб і структур, причетних до агресії проти України. Зараз понад тисяча росіян отримали підозру у скоєнні воєнних злочинів.