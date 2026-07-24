Війну мають відчувати великі міста: генерал-лейтенант охарактеризував удари по Wildberries

Українські дрони атакували ще кілька складів Wildberries, зокрема у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Росіяни плачуться, що зазнають величезних збитків, а пропагандисти про нібито порушення міжнародних економічних прав, але ці логістичні центри постачали російській армії запчастини для БпЛА, навігаційне обладнання, спорядження.

Військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в етері 24 Каналу зазначив, що там зберігалось чимало того, що допомагало і забезпечувало діяльність і підготовку бойових дій російських військ. Тому ці об'єкти є військово-економічними й можуть підпадати під удари.

Удари по Wildberries змусили мегаполіси відчути війну

Атаки на склади Wildberries, як наголосив військовий експерт, мають помітний інформаційний вплив на представників російського народу. З його слів, коли росіяни бачать широкомасштабну війну не тільки по телебаченню, в соцмережах, а відчувають її тепер на собі, спостерігають на власні очі, то це вже зовсім інша ситуація.

Навіть викривлена в Росії соціологія показує, що в цілому по країні стає більше громадян, які виступають за зупинення так званої "спеціальної військової операції". А останнім часом вони вже її стали називати тим, чим вона є – війною. Це треба брати до уваги, це важливо,

– підкреслив Романенко.

Сьогодні, як зауважив генерал-лейтенант, зміни відбуваються не десь у глибинці, а вже у мегаполісах, таких як Москва і Санкт-Петербург, де громадяни більшістю виступали за продовження війни, бо менше за інших її відчували. Наразі ситуація змінюється.

Діють об'єктивні закони підготовки й ведення війни. Під впливом таких дій та інформації про це змінюється картина. Це вже військово-інформаційний складник, який принципово важливий для того, щоб перевести країну-агресора у стан проведення реальних переговорів щодо зупинення ведення бойових дій,

– пояснив Романенко.

Повне інтерв'ю з Ігорем Романенком: дивіться у відео