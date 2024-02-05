Агентам "Атеш" вдалося дістати координати місця розташування техніки росіян в Криму. Також вони стали свідками того, як під час вивантаження техніки окупантів було пошкоджено російський танк.
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В "Атеш" показали місце дислокації ворожої техніки
В понеділок, 5 лютого, агенти "Атеш" повідомили та надали фотоматеріали, що на околицях Євпаторії перебуває техніка окупантів.
Також в повідомленні ідеться про те, що вони стали свідками ситуації, як "умілі руки" під час вивантаження техніки з платформи перевернули танк.
Партизани виявили розташування техніки окупантів в Євпаторії / Фото "Атеш"
У мережі також опублікували координати об'єктів, які виявили агенти:
- 45.21420455129831, 33.36806799629873
Де розташована техніка окупантів / Фото "Атеш"
Що таке "Атеш"Це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії. Його створили українці та кримські татари після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Атеш" веде активну роботу в Криму: останні новини
- Партизани з руху "Атеш" здійснили диверсію на російській залізниці в районі селища Первомайськ Тамбовської області. Вони завдали удару по залізничному транспорту, яким окупанти перевозять ракети для нападу на Україну.
- Трохи раніше агентам "Атеш" вдалося знайти у тимчасово окупованому Криму склад на якому, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр".
- Також агентами з "Атеш" було зафіксовано передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775. Нагадаємо, що напередодні українські військові вже знищили подібний корабель.