Агентам "Атеш" вдалося дістати координати місця розташування техніки росіян в Криму. Також вони стали свідками того, як під час вивантаження техніки окупантів було пошкоджено російський танк.

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В "Атеш" показали місце дислокації ворожої техніки

В понеділок, 5 лютого, агенти "Атеш" повідомили та надали фотоматеріали, що на околицях Євпаторії перебуває техніка окупантів.

Також в повідомленні ідеться про те, що вони стали свідками ситуації, як "умілі руки" під час вивантаження техніки з платформи перевернули танк.

Партизани виявили розташування техніки окупантів в Євпаторії / Фото "Атеш"

У мережі також опублікували координати об'єктів, які виявили агенти:

45.21420455129831, 33.36806799629873

Де розташована техніка окупантів / Фото "Атеш"

Що таке "Атеш" Це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії. Його створили українці та кримські татари після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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