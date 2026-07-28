Повідомлення про "аудит ЗСУ" Драпатим виявилося фейком: військовий розкрив, що за цим стояло

Після призначення Драпатого головкомом ЗСУ невідомі з фейкової сторінки у соцмережі X написали від нібито його імені про початок проведення аудиту в армії. Ця дезінформація була вкинута не просто так. Значить, Драпатого бояться й у ворога є підстави думати, що новий головком зможе зробити краще, ніж було раніше.

Таку думку, коментуючи в етері 24 Каналу тему з фейковою заявою начебто від Драпатого, висловив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, підкресливши, що не варто виключати повторення таких інформаційних атак на нового головкома.

Фейк щодо Драпатого: на що він був покликаний

Офіцер ЗСУ зазначив, що люди психологічно звикли: якщо говориться про щось позитивне, то це відразу може бути хороша новина. Наприклад, коли в соцмережах з'являється інформація на кшталт того, що якийсь хлопчик з України виграв всесвітню олімпіаду з математики в Нью-Йорку. Такі дописи миттєво набирають безліч поширень і вподобайок. Хоча потім виявляється, що цього хлопчика не існує в природі, а інформація вигадана.

Таким чином відбувається легке набуття інформаційної політики, переглядів, бо позитивна новина і посилання отримає, і лайк, особливо після того піднесення, що суспільство домоглося, аби президент почув його у контексті заміни головкома. Технологія цікава і хороша. Вона спрямована на те, щоб сьогодні максимально підвищити рівень очікувань від генерал-майора Драпатого,

– пояснив Ткачук.

Він підкреслив, що ніхто зараз не стверджує, що такого аудиту ЗСУ не відбудеться, що не будуть ухвалені відповідні рішення. Офіцер висловив думку, що рішення нової команди будуть правильними, цікавими й теж знайдуть відгук у суспільстві.

Проте закликав зрозуміти: Драпатому тільки в п'ятницю офіційно передали справи, він лише почав розбиратися в роботі Генерального штабу ЗСУ. Ткачук додав, що за такий короткий період ухвалювати важливі різкі рішення без підготовки й без розуміння ситуації безглуздо.

Але суспільство знову реагує на чудові новини, хоче їх вподобати. Очевидно, є елементи конфронтаційні, які використали вороги – внутрішні чи зовнішні, наразі не знаю які саме. Ключове завдання – підвищити рівень очікування і через місяць вийти й сказати: "Та ви подивіться, він же обіцяв. А де аудит? А де ТЦК-шники на фронті? Де всі ці рішення? Чому Драпатий не зробив? Ай-ай-ай, поганий головком, який не виконує свої обіцянки",

– озвучив Ткачук.

Політолог прогнозує, що в майбутньому будуть інформаційні атаки різного виду, і на них треба реагувати стримано. У контексті медіагігієни, з його слів, це постійний процес.

Ми ж не їмо абищо, коли обираємо, чим поснідати чи пообідати. Так само і з інформаційним потоком: треба дивитися, верифікувати, перевіряти на інших сторінках, чи позиція дублюється. Якщо на одній є, а на іншій немає – варто ставити запитання: яка з них справді офіційна? Треба подивитися на допис, підписки, кількість підписників, коли створена сторінка, чи був анонс, що вона офіційна. І вже тоді реагувати,

– підсумував Ткачук.

Розбір ситуації довкола фейкового допису: дивіться у відео