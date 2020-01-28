Скандали з Аваковим: крісло прем’єра чи ганебне звільнення очікує міністра

Буває так, що призначаючи міністра, суспільство обурюється, експерти критикують і під цим тиском виявляється, що цей міністр тимчасовий. Принаймні так переконують депутати більшості. Йде час, міністр продовжує косячити, а його не звільняють, а ще й цілком серйозно починають обговорювати, що він може стати прем’єром.

Арсен Аваков – справжній довгожитель українського уряду. Посаду міністра внутрішніх справ він займає майже шість років. Міняються президенти, Зеленський в нього вже третій. Міняються прем’єри – Гончарук вже четвертий. Врешті, міняються парламенти – нинішнє скликання вже третє. А Аваков залишається.

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На посаду міністра внутрішніх справ його призначали чотири рази поспіль. І з кожним разом він тільки збільшує свій вплив.

Які тільки скандали навколо Авакова не розгорялися, а йому усе, як з гуся вода. Єдиний міністр внутрішніх справ, який міг би позмагатися з Аваковим у політичній незамінності – Юрій Кравченко. Той самий Кравченко, який після Помаранчевої революції застрелився двома пострілами в голову.

В чому ж причина такої живучості Авакова? Можливо, він і справді дуже ефективний міністр, настільки, що жоден прем’єр чи президент останніх років без нього не може?

Вперше його призначили міністром у лютому 2014 році, по квоті народного фронту. Повторно восени того ж року і теж по тій самій квоті. Навіть, коли Яценюк "народнофронтівський прем’єр", втратив посаду весною 2016 року. Аваков свою зберіг.



Арсеній Яценюк

За ці роки Аваков сконцентрував у своїх руках величезну владу. МВС тепер це не просто міністерство поліції, як було раніше. У його структурі ще й Національна гвардія, яку перетворили з внутрішніх військ, де служили строковики і яка погано підходила навіть для розгону мітингів, у маленьку армію з власними танками, авіацією і артилерією.

До МВС також приєднали Службу надзвичайних ситуацій. Колись вони були окремим міністерством. Прикордонну службу, теж додали до міністерства-гіганта. Крім того у складі МВС залишається міграційна служба.

Тобто, як бачите в країні просто немає сфери, яка б не входила до сфери впливу й інтересів Арсена Авакова і це робить його одним з найвпливовіших міністрів Уряду.

Аваков знаменитий реформою поліції, яку помпезно розпочали у 2015 році. На жаль, патрульні поліцейські, які замінили колишніх постових і ДАІ, так і залишились єдиною зміною у структурі правоохоронного органу. До тієї частини МВС, що займається розслідуванням кримінальних злочинів реформа так і не дійшла.

А якщо відверто, то і з патрульної поліції молоді, амбітні і чесні з часом почали звільнятися. Бо крапля свіжої крові у старій корумпованій системі просто не могла нічого змінити глобально.

Скандали з Аваковим

Навколо самого Авакова спалахнув і один з найгучніших урядових скандалів – справа рюкзаків. Вона так і увійде в історію, як "Справа рюкзаків Авакова". Син міністра попався на схемі закупівлі рюкзаків для національної гвардії за завищеними цінами. Було відкрите кримінальне провадження, Авакова молодшого навіть затримали, проте швидко відпустили і справу спустили на гальма.

У 2016 році з’явилося ще одне розслідування, цього разу журналу "Новоє Время", яке проливало світло на сімейний бізнес Авакова у газовидобуванні. Як стверджували журналісти, міністр не просто повернув собі активи втрачені за Януковича, він їх і примножив.



Арсен Аваков

Ще одна історія, яка могла б поховати будь-якого міністра – справа Катерини Гандзюк. Понад півтора року поліція шукає винних у її вбивстві. І не дивлячись на те, що підозрювані є, знайти докази вини цих людей у поліції так і не спромоглися.

Ще один скандал, який судячи з усього мав стати рекламою для поліції і її керівника – розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Теж став скоріше репутаційним ударом, ніж рекламою. Понад три роки, поліція мовчала про результати розслідування. А коли заговорили – це викликало надширокий резонанс. Підозрювані у вбивстві військові і волонтери – це достатньо медійні персони, а оприлюднені докази – вкрай непереконливі.



Павло Шеремет

І це лише декілька скандалів, в центрі яких опинився безальтернативний міністр Аваков. Тож коли його прізвище з’явилось серед кандидатів на міністерські посади і в новому уряді. Це справді викликало, щонайменше здивування.

Авакова обіцяли зробити тимчасовим міністром лише до нового року, більше того під особисті гарантії президента Зеленського. Але ось пройшло вже без малого пів року, термін тимчасовості спливає, а з Міністра внутрішніх справ знову як з гуся вода.



Володимир Зеленський

Деякі депутати, як то Олександр Дубінський, поговорюють, що Аваков може взагалі стати прем'єром. І це здається вже перебор. Як міністр, усі успіхи якого можна описати лише широкомасштабними піаркампаніями може так впевнено сидіти у своєму кріслі стільки років?

Проте саме його піар-кампанії і можуть поставити жирну крапку у його, без перебільшення, фантастичній кар’єрі. Випробувальний термін Авакова не закінчений. До його діяльності на сьогодні дуже пильна увага. І я вважаю, що, якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах, це можливо буде одним із приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади.

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Ось так заявив днями голова правоохоронного комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський. Тобто ось-ось випробувальний термін може закінчитись. І Аваков стане ще одним колишнім міністром. Разом з тим відставка Авакова стане свідченням про збільшення напруги між Президентом Зеленським і олігархом Коломойським, але це вже зовсім інша історія.