Аваков закликав хасидів не провокувати ситуацію на українських кордонах
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з представниками хасидської спільноти. У ході зустрічі вони обговорили паломництво в умовах пандемії, а український міністр закликав хасидів не провокувати ситуації на кордоні держави.
У зустрічі взяли участь президент Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор фонду Браверман Сагі й головний рабин Києва Йонатан Маркович, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
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Під час зустріч Арсен Аваков підкреслив, що Україна з повагою ставиться до представників усіх конфесій. Втім пандемія коронавірусу змусила нашу державу обмежити всі масові заходи, зокрема й релігійні.
Зазначається, що обмеження стосуються не лише хасидів. Аналогічні заходи були запровадженні під час святкування Великодня чи відзначення річниці хрещення Київської Русі.
Щороку Умань приймала від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних і релігійних традицій. Втім світова пандемія диктує нам інші правила, де безпека й здоров'я громадян – понад усе,
– наголосив Арсен Аваков.
Відтак глава МВС закликав паломників поважати українське законодавство й не провокувати ситуації на українських кордонах. Зі свого боку представники хасидської спільноти звернулися вирішення деяких організаційних питань, зокрема медичного обслуговування.
Коротко про паломництво в Умань і нинішню ситуацію:
- Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського нового року. Однак через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
- На такій забороні наполягала зокрема й влада Ізраїлю, яка боялася, що паломництво призведе до спалахів коронавірусу як в Україні, так і в самому Ізраїлі після повернення паломників.
- Після обіду 14 вересня понад тисяча хасидів спробували перейти через український кордон з Білоруссю. Білоруські прикордонники хасидів пропускають, проте в Україну їх не можуть пропустити на підставі рішення уряду.