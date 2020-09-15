Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з представниками хасидської спільноти. У ході зустрічі вони обговорили паломництво в умовах пандемії, а український міністр закликав хасидів не провокувати ситуації на кордоні держави.

У зустрічі взяли участь президент Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор фонду Браверман Сагі й головний рабин Києва Йонатан Маркович, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Під час зустріч Арсен Аваков підкреслив, що Україна з повагою ставиться до представників усіх конфесій. Втім пандемія коронавірусу змусила нашу державу обмежити всі масові заходи, зокрема й релігійні.

Зазначається, що обмеження стосуються не лише хасидів. Аналогічні заходи були запровадженні під час святкування Великодня чи відзначення річниці хрещення Київської Русі.

Щороку Умань приймала від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних і релігійних традицій. Втім світова пандемія диктує нам інші правила, де безпека й здоров'я громадян – понад усе,

– наголосив Арсен Аваков.

Відтак глава МВС закликав паломників поважати українське законодавство й не провокувати ситуації на українських кордонах. Зі свого боку представники хасидської спільноти звернулися вирішення деяких організаційних питань, зокрема медичного обслуговування.

Коротко про паломництво в Умань і нинішню ситуацію: