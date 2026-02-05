"Воїни" темряви та "Авангард" майбутніх війн – як Росія готує покоління до нових конфліктів

На тлі тривалої війни Росії проти України та посилення мілітаризації всередині країни особливої уваги заслуговує те, як у РФ виховують дітей і молодь. Кремль цілеспрямовано формує покоління, для якого війна, насильство й підпорядкування державі стають нормою з дитячих років. Через мережу структур російська держава системно закладає у свідомість молоді культивування сили, покори та готовності до участі у воєнних кампаніях. Команда 24 Каналу дослідила останні тенденції "патріотичного" виховання в Росії та встановила нових "ковалів" майбутнього загарбницької армії країни-агресорки. Саме такими структурами є Центр спеціальної підготовки, спортивного й військово-патріотичного виховання "Воїн" та Навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард", які ми розглянемо. У цьому матеріалі ми розкажемо про задачі цих організацій, масштаби та фінансові вкладення у проєкти з мілітаризації дітей, розкриємо керівників філій на ТОТ України, оцінимо потенційні наслідки для світу та для нашої держави.

Такі практики не лише підживлюють нинішню війну, а й формують підґрунтя для майбутніх конфліктів, створюючи суспільство, де мілітаризм стає базовою цінністю. Для світу це означає появу нового покоління громадян держави-агресора, вихованих у культурі ненависті та культу війни, що здатне визначати геополітичну реальність на десятиліття вперед.

Не гурток, а фронт: що таке Центр "Воїн"

У російському публічному просторі останніх років війну демонструють не як трагедію, а як норму і соціальний ліфт. Держава системно працює з дітьми та підлітками, пропонуючи їм прості й привабливі відповіді: сила замість критичного мислення, дисципліна замість вибору, "служіння" замість відповідальності за власне майбутнє. Саме в цій логіці з’являються структури, які формально маскуються під освітні чи спортивні ініціативи, але фактично виконують зовсім іншу функцію.

Однією із таких ініціатив є Центр військово-патріотичного виховання "Воїн". Це не просто ще один гурток "патріотичного розвитку", а масштабний державний проєкт із чітко вибудуваною системою мілітаризації дітей і підлітків у Росії. Під прикриттям гасел про "сміливість", "відповідальність" і "захист родини" центр відкрито готує молодь до війни: від вогневої та тактичної підготовки до керування БпЛА та основ радіоелектронної боротьби. Центр створили повноважний представник президента Росії на Далекому Сході Юрій Трутнєв та заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, обидва давні знайомі Путіна та входять до його близького оточення.



Вигляд головної сторінки / Сайт Центру "Воїн"

Інструктори центру є учасниками вторгнення в Україну. А його інфраструктура вже з’явилась на тимчасово окупованих територіях, що означає використання не тільки дорослого населення ТОТ для війни проти України, а й майбутнього покоління українців, що залишилось там. Саме тому цей центр варто розглядати не як освітню ініціативу, а як елемент державної машини війни та ідеологічної обробки нового покоління на тимчасово окупованих територіях України.



Фото курсанта центру / Телеграм канал Центру "Воїн"

Програма центру під назвою "снайпінг" є показовим прикладом масштабів і спрямованості цієї діяльності: до її реалізації залучено понад 400 інструкторів, а кількість курсантів сягає сотень, якщо не тисяч осіб, і це лише один із напрямів роботи.



Фото занять з курсу "снайпінг" / Телеграм канал Центру "Воїн"

Уже на цьому етапі стає зрозуміло, наскільки системною та масовою є підготовка. Саме такі масштаби й мілітаризований характер програм свідчать про серйозну загрозу для нашої держави, особливо з огляду на подальше поширення діяльності центру, зокрема на тимчасово окупованих територіях та залучення до так званого "патріотичного" виховання українських дітей.

Персональна відповідальність: хто керує філіями "Воїна" в окупації

Команді 24 Каналу вдалось встановити керівників філіалів центру на тимчасово окупованих територіях.

На захопленій росіянами частині Донецької області філією центру керує Камишов Олександр, громадянин України з кримінальним минулим, був судимий за статтею 296 ч.2 – Хуліганство вчинене групою осіб. А нині – директор філії АНО ДПО "ЦРВСП" №2, "депутат народної ради донецької народної республіки, заступник голови комітету народної ради з молодіжної політики та патріотичного виховання, президент федерації легкої атлетики, учасник СВО, ветеран ополчення ДНР".



Фото директора філії Центру "Воїн" в "ДНР" / Фото з російських соцмереж

Камишов Олександр Сергійович 24.05.1987

Позивний "Панда"

Номера телефонів: +79885485576, +380713179615

Можливі адреси проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Шахтаря, 9, кв. 11 Ростовська обл, Ростов-на-Дону вул., Комарова б-р, 13/1, 70

Авто: Nissan Juke

Автомобільний номер: Р098АО180

ВК

ТікТок

Ще одним функціонером машини з мілітаризації наших дітей на ТОТ є Харланов Іван, директор філіалу на тимчасово окупованій Луганщині та депутат так званої "народної ради ЛНР" .



Фото директора філіалу Центру "Воїн" в "ЛНР"/ Російські медіа

Харланов Іван Миколайович 25.07.1995

ІПН: 345918873107

Номер телефону: +79591137063

Можлива адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. 1905 року, 42А

Своєю чергою на ТОТ Запорізької області тимчасовим виконавцем обов’язків директора певний час був Олександр Круглий.



Фото колишнього т.в.о. директора філії Центру "Воїн" на ТОТ Запорізької області / Телеграм канал Центру "Воїн" на ТОТ Запорізької області

Круглий Олександр Миколайович 01.10.1991

Паспорт: 7419 002161

СНІЛС: 13490091851

ІПН: 233609027400

Номер телефону: +79822640579

До цього обіймав посаду директора Центру "Воїн" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у РФ. Також є вчителем історії в школі №15 у місті Мелітополь.



Місце роботи Круглого / Manticore

Нещодавно окупаційна адміністрація змінила керівника місцевої філії на ТОТ Запорізької області, призначивши на цю посаду Олександра Лукіна.



Фото директора філії Центру "Воїн" на ТОТ Запорізької області / Телеграм канал Центру "Воїн"

Лукін Олексій Олександрович 17.05.1981

Номер телефону: +79129177999

ІПН: 553504801219

СНІЛС: 06392847494

ВК

Колишній директор Херсонської філії – Сабінов Андрій Павлович.



Фото колишнього директора філії Центру "Воїн" на ТОТ Херсонської області / Телеграм канал Центру "Воїн" на ТОТ Херсонської області

Від окупаційної влади отримав посаду заступника командира з тилу Спеціальної зведеної козачої бригади (БАРС). У вересні 2023 року був "обраний" депутатом фейкової Херсонської обласної думи від "Єдиної Росії".

Сабінов Андрій Павлович 17.04.1975

ІПН: 221100285102

СНІЛС: 13109531217

Номер телефону: +79293922929

На заміну Сабінову прийшов Кірічєнко Дмітрій.



Фото виконавця обов’язків директора філії Центру "Воїн" на ТОТ Херсонської області / Сайт Центру "Воїн"

Кірічєнко Дмитро Олексійович 01.11.1980

СНІЛС: 19618044391

ІПН: 235206283116

Номер телефону: +79787337571

ВК

А це ще одна особа причетна до філії на ТОТ Херсонщині, українка Шамрай Аліна, уродженка міста Херсон.

Вона очолює організацію "Союз матєрєй Херсонської області" та нещодавно виграла грант на 4 мільйони рублів для перевиховання дітей на російський лад.



Фото Шамрай Аліни / ТікТок

Шамрай Аліна Сергіївна 12.06.1989

Російський паспорт: 3922752887

ІПН: 910620022478

СНІЛС: 21811870449

Зібрані дані демонструють, що мережа Центру "Воїн" на тимчасово окупованих територіях є не освітньою ініціативою, а чітко вибудуваною кадровою вертикаллю окупаційної влади. До керівництва філій залучають осіб із кримінальним минулим, учасників війни проти України та функціонерів псевдореспублік, які одночасно виконують політичні, ідеологічні й воєнні завдання. Ці люди відповідають за системне втягування українських дітей у російську військову та пропагандистську інфраструктуру, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та ще одним доказом цілеспрямованої політики Росії з формування лояльного окупаційному режиму покоління.

"Авангард": ідея Шойгу, яка переросла в мережу зі ста центрів мілітаризації

Масштаби підготовки майбутнього війська агресора не обмежуються лише центром "Воїн". Ще одним ключовим інструментом ідеологічної обробки є Навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард". Цей проєкт, ідея створення якого належить колишньому міністру оборони Росії Сергію Шойгу, став справжнім конвеєром мілітаризації.

Сьогодні мережа "Авангардів" розрослася до неймовірних розмірів – по всій Росії їх нараховується вже понад сто. За офіційними даними російських чиновників, лише за останні три роки кількість таких центрів зросла майже втричі. Головний осередок цієї системи розташований у Підмосков’ї, на території військово-патріотичного парку збройних сил РФ "Патріот". Його звели у 2020 році як взірцевий майданчик для виховання лояльного режиму покоління.

За документами з бюджету Москви та області з 2019 по 2020 роки в сумі виділили 4 мільярди рублів, а МО РФ надало земельну ділянку у 284 500 кв.м, що приблизно як 40 футбольних полів.



Скриншот документа з даними про надання ділянки проєкту " Авангард" / Сайт Авангарду



Скриншот документа з даними про фінансування проєкту "Авангард" / Сайт Авангарду

Навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" типовий приклад того, як Росія системно мілітаризує дітей і підлітків. Його збудували швидко – за 372 дні, а відкривали високопоставлені чиновники: Шойгу, Собянін і губернатор Воробйов. Мета центру офіційно проста: виховати любов до Батьківщини та популяризувати військову службу серед молоді.



Вигляд території Центру "Авангард" в Москві / Російські медіа

Одночасно центр може приймати 1 500 курсантів, а за рік через цей "фільтр" проходить понад 80 тисяч школярів та студентів. П’ятиденні збори проходять в умовах повної ізоляції: територія цілодобово охороняється, а доступ до телефонів заборонений. Фактично – це автономне військове містечко, де підлітків готують до беззаперечної покори та служби агресору.

Сам Центр розташований в парку "Патріот" – там саме базується відомий підрозділ БпЛА "Рубікон" та головний храм ЗС РФ, що остаточно замикає цикл "армія-віра-держава" у свідомості молоді.



Храм ЗС РФ / Російські медіа

Окрім того що ідея заснування центру належить Шойгу, партнерами є досить великий перелік організацій. Це такі молодіжні й парамілітарні рухи, як: "Двіженіє Пєрвих" , "Юнармія" , "Арльонок" ,"Смєна" , "Лагєрь Гєроєв" , і різні університети, в тому числі військові. А також групи компаній, державні органи як-от Московська дума, Уряд Москви та Санкт-Петербургу, "Совєт міністрів ЛНР" і навіть Рособоронекспорт, орган, який займається імпортом та експортом всіх військових товарів. Перелік партнерів вказує на системність підходу, централізацію всіх найбільших молодіжних рухів та подальше їх використання для служби державі в перспективі.



Перелік партнерів Центру "Авангард" / Сайт Центру "Авангард"

Очолює "Авангард" депутатка Московської міської думи від партії "Єдіная Расія" Дар'я Борисова. Завдяки інструменту Manticore ми дізнались, що до посади в центрі, Борисова працювала у фізкультурно-спортивному центрі "Гонка героїв", Міністерстві оборони Російської Федерації, русі "Юнармія", групі компаній "Промтех", Центральному спортивному клубі армії, Військовому університеті Міноборони РФ, "Рособоронекспорті" та "Транснефтьенерго". Також вона є власницею нерухомості у Москві та Підмосков'ї загальною площею приблизно 3 215 кв.м. Всі її посади, регалії та нерухомість скоріше за все заслуга її батька – ексзаступника керівника Головного військового слідчого управління Слідчого комітету РФ.



Фото директора Центру "Авангард" / Особистий Телеграм канал Борисової

Борисова Дар'я Олегівна 02.11.1988

Номер телефону: +79031681555

СНІЛС: 15178393789

ІПН: 772705685463

Партнерська мережа "Авангарду" розкриває справжню природу цього проєкту. Коли Рособоронекспорт, державний експортер зброї, стає партнером дитячого "виховного" центру, це говорить про все.

Коли до системи підключені всі найбільші молодіжні рухи Росії, уряди міст і навіть окупаційна адміністрація псевдореспублік, стає очевидно: це не освітня ініціатива, а елемент державної воєнної машини. До того ж планується відкриття центру "Авангард" в Абу-Дабі, столиці ОАЕ, що свідчить про замах на міжнародний вплив організації та використання військово-патріотичного виховання, як майбутній елемент зовнішньої політики.

4 мільярди рублів, 40 футбольних полів, понад сто філій по всій Росії, 80 тисяч дітей щороку – ці цифри характеризують масштаби злочину, який здійснює російська держава проти власної молоді. І за всім цим стоять конкретні люди з іменами, прізвищами та посадами. На чолі системи Дарʼя Борисова, депутатка Московської міської думи та директорка "Авангарду" . Вона несе персональну відповідальність за кожну дитину, яка пройшла через цю систему мілітаризації, де їй замість освіти дали ідеологію, а замість майбутнього війну.

Покоління війни: що чекає на світ через 5 – 10 років

Масштаби діяльності центрів "Воїн" та "Авангард" свідчать про те, що Росія остаточно перетворила систему освіти на додаток до свого військово-промислового комплексу. Це вже не просто "патріотичне виховання", а повноцінна індустрія, де дітям замість знань про світ прищеплюють навички вбивства та бездумну покору.

Головна відмінність від цивілізованого світу полягає у фундаментальних цінностях. У західних демократіях молодіжна політика базується на розвитку критичного мислення, індивідуальної свободи та волонтерства. Навіть у країнах із розвиненою військовою культурою, як-от США чи Велика Британія, молодіжні організації (наприклад, кадетські корпуси) є добровільними, фокусуються на лідерстві, цивільній відповідальності та інтеграції в демократичне суспільство. Там армія це професія, а не релігія, і жодна західна держава не ставить за мету з дитинства створювати з громадян "солдатів ідеології", готових за наказом вождя вчиняти геноцид у сусідніх країнах.

Натомість Кремль свідомо знищує межу між дитинством і війною. Створюючи мережу мілітарних центрів, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, Росія здійснює черговий воєнний злочин – ідеологічне перевиховання дітей, які стали жертвами її агресії.

Для світової спільноти це тривожний сигнал. Поки Захід інвестує в технології майбутнього та гуманітарний розвиток, Росія інвестує в "покоління війни". Це люди, які через 5 – 10 років не вмітимуть будувати мир, бо їх навчили лише "захищати кордони", яких вони не бачать, і ненавидіти ворогів, яких їм призначив Кремль.

Таким чином, "Авангард" та "Воїн" це не про спорт і не про дисципліну. Це про підготовку до затяжного глобального конфлікту, де людина є лише ресурсом, а її життя розмінною монетою в імперських іграх диктатора. І якщо сьогодні не зупинити цей конвеєр, завтра світ зіткнеться з мільйонами молодих людей, для яких війна є єдиним зрозумілим способом існування.