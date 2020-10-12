У швейцарському місті Цюрих 12 жовтня вантажівка зіткнулася з трамваєм. У результаті ДТП постраждали 14 людей.

Аварія сталася неподалік від футбольного стадіону "Летцигрунд", повідомляє Associated Press.

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За інформацією поліції, водій вантажівки, ймовірно, виїжджав заднім ходом з будівельного майданчика. А тоді зіткнувся з трамваєм, який проїжджав у той час повз.

У результаті зіткнення у корпусі трамвая утворилася приблизно 13-метрова вм'ятина.

Постраждали 14 людей. Більшість поранень були легкими, серед них порізи та забої.

Нагадаємо, в липні 2020 року у швейцарських Альпах сталася катастрофа невеликого туристичного літака. У результаті загинули щонайменше 4 людини, які перебували на борту.



У Цюриху вантажівка врізалася в трамвай / Фото АР



У результаті ДТП постраждали 14 людей / Фото АР

У Цюриху вантажівка в’їхала у трамвай: карта