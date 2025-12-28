Залізничне сполучення Росії з окупованим Кримом порушене: в чому причина
- У Ростовській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг, що спричинило затримки у залізничному сполученні з тимчасово окупованим Кримом.
- Затримуються щонайменше сім потягів до півострова.
Уночі 28 грудня на російській залізниці у Ростовській області сталась аварія. Вона спричинила затримки у сполученні між тимчасово окупованим Кримом і Росією.
У російському місті з рейок зійшов вантажний поїзд. Про це пише 24 Канал з посиланням на російського перевізника "Гранд Сервіс Експрес".
До чого призвела аварія в Росії?
За даними компанії-перевізника, затримуються щонайменше сім потягів кримського напрямку. Зокрема, поїзди Москва – Сімферополь та Санкт-Петербург – Сімферополь спізнюються від однієї до трьох годин. Потяги з Криму до Москви та Санкт-Петербурга затримуються на 2 – 4,5 години.
Росіяни зазначають, що час затримки може змінюватися. Загалом через аварію у Росії затримуються близько 20 потягів.
Російська прокуратура повідомила, що перевіряє інцидент. Внаслідок нього нібито ніхто не постраждав.
Раніше компанія зазначала, що залізничне сполучення Росії з тимчасово окупованим Кримом було найбільш поширене. Зокрема, це пов'язано з обмеженнями та заборонами на Кримському мосту.
Нещодавні аварії пов'язані з Росією
В Івановській області Росії розбився літак Ан-22. Повітряне судно почало розпадатись ще в небі. Внаслідок авіатрощі загинули всі люди на борту.
У Судані також впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Усі члени екіпажу загинули. Попередньо, аварія сталась через технічну несправність під час заходу на посадку.