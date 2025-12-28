Залізничне сполучення Росії з окупованим Кримом порушене: в чому причина

Уночі 28 грудня на російській залізниці у Ростовській області сталась аварія. Вона спричинила затримки у сполученні між тимчасово окупованим Кримом і Росією.

У російському місті з рейок зійшов вантажний поїзд. Про це пише 24 Канал з посиланням на російського перевізника "Гранд Сервіс Експрес".

До чого призвела аварія в Росії?

За даними компанії-перевізника, затримуються щонайменше сім потягів кримського напрямку. Зокрема, поїзди Москва – Сімферополь та Санкт-Петербург – Сімферополь спізнюються від однієї до трьох годин. Потяги з Криму до Москви та Санкт-Петербурга затримуються на 2 – 4,5 години.

Росіяни зазначають, що час затримки може змінюватися. Загалом через аварію у Росії затримуються близько 20 потягів.

Російська прокуратура повідомила, що перевіряє інцидент. Внаслідок нього нібито ніхто не постраждав.

Раніше компанія зазначала, що залізничне сполучення Росії з тимчасово окупованим Кримом було найбільш поширене. Зокрема, це пов'язано з обмеженнями та заборонами на Кримському мосту.

Нещодавні аварії пов'язані з Росією