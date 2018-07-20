Аварія катера на озері в штаті Міссурі: кількість жертв зросла до 17 людей

Кількість людей, що загинули внаслідок аварії туристичного катера на озері в американському штаті Міссурі зросла до 17 людей.

Про це повідомила AFP.

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Нагадаємо, що судно перевернулося через сильний шторм, який піднявся на водоймі. Трагедія сталася на популярному серед туристів озері Тейбл Рок. За даними поліції 31 відпочивальників відправились на екскурсію водоймою на так званому "качиному човні".

Зазначається, що Кількість загиблих зросла до 17 після того, як 20 липня дайвери знайшли тіла останніх пасажирів судна, які вважалися зниклими безвісти. Крім того, шестеро людей зараз перебувають у лікарні.

Що таке "Качиний човен"?Це спеціалізоване судно для транспортування десанту, яке використовувалося армією США в ході Другої Світової війни. Згодом такі човни використовувалися для евакуації людей, що стали жертвами повеней. Значного поширення човни набули у ролі екскурсійного транспорту. Човни обладнані колесами і можуть пересуватися сушею.



