20 січня, 11:27
У північних районах Львівщини ввели одразу 10 черг аварійних відключень
Після масованої атаки на Україну 20 січня у частині областей України запровадили екстрені відключення. Зокрема, на Львівщині аварійні графіки діють для 10 черг споживачів у північних районах.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.
Що відомо про екстрені відключення?
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 20 січня введенні 10 черг графіків аварійних відключень у північній частині Львівської області.
Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості,
– написали енергетики.