У північних районах Львівщини ввели одразу 10 черг аварійних відключень

Після масованої атаки на Україну 20 січня у частині областей України запровадили екстрені відключення. Зокрема, на Львівщині аварійні графіки діють для 10 черг споживачів у північних районах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Що відомо про екстрені відключення?

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 20 січня введенні 10 черг графіків аварійних відключень у північній частині Львівської області.

Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості,

– написали енергетики.