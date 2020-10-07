Авіаексперт Василь Шевченко впевнений, що посадовці ввели в оману українське суспільство. Все через те, що ще до офіційних результатів розслідування авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом деякі чиновники почали говорити свої версії аварії. Це спричинило певні суперечки між українцями та може завадити слідству.

Згідно з усіма правилами розслідування авіаційних служб, головний обов'язок посадовців – утримуватись від припущень і власних думок щодо певних подій, сказав Шевченко в ефірі 24 каналу.

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Експерт пояснив, що у посадовців немає повноважень озвучувати якісь свої версії. Вони не можуть цього робити, адже вводять в оману.

Довідка. Йдеться про те, що голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський заявляв, що, найімовірніше, проблема була у лівому двигуні літака Ан-26. Згодом міністр оборони Андрій Таран спростував цю інформацію та висловив думку, що, швидше за все, літак зачепився крилом об землю.

"Спочатку один сказав, що, найімовірніше, проблема з двигуном. Інший це спростував. Суспільство введено в оману посадовими людьми", – зауважив Шевченко.

За його словами, голова комісії не може висловлювати власну думку щодо цієї події. "Він голова комісії, який доповідає згідно з наказом. Вони на комісії приймають рішення, а тоді оприлюднюють, і це рішення набуває офіційної сили. Якщо вони захочуть зробити пресконференцію, то можуть лише відповідати на запитання журналістів у межах інформації, яка затверджена. Я кажу, що це недостатній рівень професіоналізму", – підсумував Шевченко.

Як ствердив авіаексперт, такі висловлювання можуть зашкодити результатам розслідування. Також Шевченко сказав, що Україна не реінтегрована у світову авіаційну промисловість. Держава неактивно ремонтує авіаційну техніку та неналежно фінансує цю сферу. Саме через це техніку довели до жахливого стану. "Авіація – дороге задоволення і воно повинне здійснюватись постійно", – додав Шевченко.



Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу

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