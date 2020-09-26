Авіакатастрофа біля Чугуєва: з'явились фото загиблих курсантів
Військовий літак АН-26 розбився біля Чугуєва 26 вересня. У мережі з'явились фото та імена деяких курсантів, що були на борту під час авіакатастрофи.
Фото курсантів оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці.
Важливо Вогонь і тіла навколо: героїчна історія курсанта, який вижив і намагався врятувати товариша
Вічна пам'ять трагічно загиблим захисникам України,
– написав Геращенко.
Крім того, мер Львова Андрій Садовий опублікував фото загиблого курсанта зі Львівщини – Віталія Вільхового. Хлопцеві було всього 20 років, він навчався у ліцеї Героїв Крут та з дитинства мріяв літати.
Авіакатастрофа АН-26 біля Чугуєва: що відомо
- В авіатрощі на Харківщині 26 вересня розбився військовий літак АН-26.
- Літак виконував планові нічні навчання, на борту перебувало 27 людей. Серед них були курсанти та офіцери Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
- На жаль, 25 людей загинули на місці аварії, ще один – у лікарні. Вижив всього 1 курсант.
Курсанти, що були на борту / Фото з фейсбуку Антона Геращенка
Курсанти, що були на борту / Фото з фейсбуку Антона Геращенка
Курсанти, що були на борту / Фото з фейсбуку Антона Геращенка
Загиблий Віталій Вільховий зі Львівщини / Фото з фейсбуку Андрія Садового
Що відомо про загиблих під Харковом курсантів: дивіться відео