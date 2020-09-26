Військовий літак АН-26 розбився біля Чугуєва 26 вересня. У мережі з'явились фото та імена деяких курсантів, що були на борту під час авіакатастрофи.

Фото курсантів оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці.

Важливо Вогонь і тіла навколо: героїчна історія курсанта, який вижив і намагався врятувати товариша

Вічна пам'ять трагічно загиблим захисникам України,

– написав Геращенко.

Крім того, мер Львова Андрій Садовий опублікував фото загиблого курсанта зі Львівщини – Віталія Вільхового. Хлопцеві було всього 20 років, він навчався у ліцеї Героїв Крут та з дитинства мріяв літати.

Авіакатастрофа АН-26 біля Чугуєва: що відомо

В авіатрощі на Харківщині 26 вересня розбився військовий літак АН-26.

Літак виконував планові нічні навчання, на борту перебувало 27 людей. Серед них були курсанти та офіцери Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На жаль, 25 людей загинули на місці аварії, ще один – у лікарні. Вижив всього 1 курсант.



Курсанти, що були на борту / Фото з фейсбуку Антона Геращенка



Курсанти, що були на борту / Фото з фейсбуку Антона Геращенка



Курсанти, що були на борту / Фото з фейсбуку Антона Геращенка



Загиблий Віталій Вільховий зі Львівщини / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Що відомо про загиблих під Харковом курсантів: дивіться відео