У Франції розбився літак з парашутистами: загинули 11 людей

У французькому місті Томблен на північному сході країни сталася смертельна авіакатастрофа за участю невеликого літака, який використовували для виконання парашутних стрибків. Унаслідок падіння загинули всі 11 людей, які перебували на борту.

На місце трагедії вирушив міністр внутрішніх справ Франції. Про це повідомляє CNN.

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Що відомо про авіакатастрофу?

У неділю, 28 червня, у французькому місті Томблен сталася авіакатастрофа невеликого літака, що належав школі парашутистів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву префектуру.

За офіційною інформацією, літак упав незабаром після польоту. На борту перебували 11 людей – пілот та десятеро пасажирів. Усі вони загинули.

Серед жертв – п'ятеро учнів школи парашутизму та п'ятеро інструкторів. Рятувальники, які прибули на місце падіння, підтвердили, що шансів вижити в людей не було.

Регіональний префект Ів Сегі повідомив французькому телеканалу BFM, що, за попередніми даними, літак міг отримати пошкодження ще в повітрі. За його словами, після цього повітряне судно практично вертикально впало на землю. Аварія сталася в забудованій частині Томблена поблизу торгового центру.

Кілька метрів різниці могли б призвести до побічних жертв,

– заявив регіональний префект Ів Сегі.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що міністр уже прямує до місця авіакатастрофи.

Наразі район падіння літака оточено, там працюють рятувальники, поліцейські та експерти. Слідчі встановлюють обставини трагедії та причини, через які літак втратив керування. Місцевий прокурор поки що не коментував перебіг розслідування.

Де ще нещодавно траплялися смертельні авіакатастрофи?

У бразильському Ріо-де-Жанейро сталася смертельна авіакатастрофа за участю двох гелікоптерів, унаслідок якої загинули шестеро людей. Серед загиблих був американський співак Олівер Трі Нікелл та аргентинський блогер Гаспар Прім, відомий як Гаспі.

Трагедія сталася в районі Рекрейо-дус-Бандейрантеш, де два повітряні судна зіткнулися просто в небі. Після цього один із гелікоптерів упав на територію автосалону електромобілів, що спричинило масштабну пожежу. Полум'я охопило щонайменше два десятки електромобілів, які були припарковані на майданчику.

За попередньою інформацією, на борту одного з гелікоптерів перебували пілот і п'ятеро пасажирів, які загинули на місці. Другий гелікоптер упав приблизно за сто метрів від місця основної аварії, а його пілот також не вижив.

Рятувальники зазначають, що катастрофа могла мати значно тяжчі наслідки, адже аварія сталася в густонаселеному районі, оточеному житловими будинками. Причини зіткнення наразі встановлюють бразильські правоохоронці та авіаційні служби.