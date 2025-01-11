Про це повідомило у суботу міністерство транспорту Південної Кореї, зазначають в BBC, пише 24 Канал.

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Нові подробиці про авіатрощу в Південній Кореї

У виданні пишуть, що влада хоче проаналізувати, що стало причиною припинення запису в "чорних ящиках".

Вказується, що наразі самописці відправили до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті США.

Нагадаємо, що авіакатастрофа сталася 29 грудня о 09:07 за місцевим часом. Рейс 7C2216 Jeju Air летів зі столиці Таїланду – Бангкока. Офіційно підтверджено загибель 179 осіб, знайшли тіла усіх загиблих. Врятуватися вдалося лише двом людям, які були у хвостовій частині літака.

Додамо, що момент авіакатастрофи у Південній Кореї потрапив на відео. Міністерство транспорту Південної Кореї повідомило, що аварія літака 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв авіакатастрофою за участю південнокорейської авіакомпанії за майже три десятиліття.

"Тільки хвостова частина зберегла трохи форми, а решту літака майже неможливо впізнати", – сказав начальник пожежної служби Муан Лі Чон Хен.