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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: більшість загиблих поховають на Київщині

      1907 Читать новость на русском
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / president.gov.ua

      Борт з тілами 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, 19 січня прибув до України. У терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль" розпочалася церемонія вшанування пам'яті загиблих. Вона триватиме до 19:00.

      20 січня загиблих в авіакатастрофі у Тегерані українців ховатимуть. Більшість з них – у Києві та області.

      До теми: Катастрофа МАУ: тіла загиблих українців привезли в Київ – фото, відео

      З 27-річною бортпровідницею Катериною Статнік попрощаються на рідній для дівчини Херсонщині. А з 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковим – у Козельці на Чернігівщині. Наймолодшу серед загиблих у трагічному рейсі – 24-річну бортпровідницю Марію Микитюк поховають на Прикарпатті, звідки вона родом. Усіх інших загиблих ховатимуть у столиці та на Київщині.

      Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:

      Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:

      • 8 січня український літак авіакомпанії МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу ТегеранаЗагинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
      • Іранська влада визнала, що її ракети збили пасажирський літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.
      • 19 січня літак з тілами загиблими українцями прилетів на батьківщину. До кінця січня Іран має передати Україні чорні скриньки.


      Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини Києва Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви МАУ Іран Катастрофа
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