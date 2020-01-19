Авіакатастрофа МАУ в Ірані: більшість загиблих поховають на Київщині
Борт з тілами 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, 19 січня прибув до України. У терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль" розпочалася церемонія вшанування пам'яті загиблих. Вона триватиме до 19:00.
20 січня загиблих в авіакатастрофі у Тегерані українців ховатимуть. Більшість з них – у Києві та області.
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З 27-річною бортпровідницею Катериною Статнік попрощаються на рідній для дівчини Херсонщині. А з 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковим – у Козельці на Чернігівщині. Наймолодшу серед загиблих у трагічному рейсі – 24-річну бортпровідницю Марію Микитюк поховають на Прикарпатті, звідки вона родом. Усіх інших загиблих ховатимуть у столиці та на Київщині.
Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:
Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:
- 8 січня український літак авіакомпанії МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Іранська влада визнала, що її ракети збили пасажирський літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.
- 19 січня літак з тілами загиблими українцями прилетів на батьківщину. До кінця січня Іран має передати Україні чорні скриньки.
Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ Інфографіка 24 каналу
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