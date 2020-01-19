Авіакатастрофа МАУ в Ірані: більшість загиблих поховають на Київщині

Борт з тілами 11 українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, 19 січня прибув до України. У терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль" розпочалася церемонія вшанування пам'яті загиблих. Вона триватиме до 19:00.

20 січня загиблих в авіакатастрофі у Тегерані українців ховатимуть. Більшість з них – у Києві та області.

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З 27-річною бортпровідницею Катериною Статнік попрощаються на рідній для дівчини Херсонщині. А з 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковим – у Козельці на Чернігівщині. Наймолодшу серед загиблих у трагічному рейсі – 24-річну бортпровідницю Марію Микитюк поховають на Прикарпатті, звідки вона родом. Усіх інших загиблих ховатимуть у столиці та на Київщині.

Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:

Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:

8 січня український літак авіакомпанії МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Іранська влада визнала, що її ракети збили пасажирський літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

19 січня літак з тілами загиблими українцями прилетів на батьківщину. До кінця січня Іран має передати Україні чорні скриньки.



Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ Інфографіка 24 каналу