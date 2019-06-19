Авіакомпанії YanAir повернули право літати в Україні
Комісія Державіаслужби поновила сертифікат авіакомпанії YanAir, яку раніше позбавили права здійснювати перельоти в Україні. Усе тому, що авіакомпанія усунула критичні зауваження.
Авіакомпанії YanAir з 7 червня було тимчасово заборонено виконувати польоти через низку критичних проблем з безпекою перевезень. Про повернення YanAir права виконувати рейси повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, згадавши про інцидент із затримкою рейсу Київ – Батумі, через який пасажири блокували термінал F аеропорту "Бориспіль".
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Сьогодні з затримкою відбувся регулярний рейс Київ – Батумі. У той же час, сподіваємося, що ця авіакомпанія, як і інші, зрозуміли – ми жартувати і нехтувати безпекою пасажирів і регламентами не будемо,
– написав Омелян у Facebook.
Державіаслужба вживатиме відповідні заходи щодо тих авіакомпаній, які невчасно виконують польоти, зауважив міністр.
Авіакомпанія зобов`язана інформувати пасажирів про перенесення рейсів, її представник повинен бути на зв’язку з пасажирами та компенсувати час затримки чи скасування польоту, наголосив Омелян.
Він також закликав пасажирів при виборі авіаперевізника враховувати рейтинги Міністерства інфраструктури, які публікуються щомісяця.
Що відомо про YanAir? Заснована у 2012 році українська авіакомпанія, що базується в аеропорту "Житомир" і виконує польоти шістьома літаками. Компанія не раз відзначалася затримками рейсів та казусами з багажем пасажирів.
18 травня літак авіакомпанії YanAir Boeing 737-400 здійснив аварійну посадку в аеропорту "Львів". Під час посадки в літаку спрацювала система подачі кисню до салону. Також була підозра розгерметизації салону. Ніхто з пасажирів не постраждав, але за фактом інциденту почали проводити розслідування.
YanAir перебуває на третій сходинці в рейтингу найпунктуальніших українських авіакомпаній в українських аеропортах:
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