Австралія продовжила фінансові санкції проти Росії ще на три роки. Таке рішення уряд країни ухвалив через те, що Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Зняти з Росії санкції Австралія готова лише у разі, якщо держава виконає свої зобов'язання відповідно до мінських угод. Про це на брифінгу 4 вересня заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

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Реакція України на продовження санкцій

Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобов’язань за мінськими угодами. Ми отримали офіційну комунікацію від австралійського уряду і рішення є остаточним,

– розповів Кулеба.

Міністр також подякував австралійським колегам за те, що їхня країна надає Україні рішучу та послідовну допомогу у боротьбі з російською агресією.

Допомога Австралії у боротьбі з російськими окупантами: що варто знати