Жорсткими діями Україна реагуватиме саме на дії Білорусі, а не на її слова. Наразі звинувачення з боку білоруської та російської сторін – це лише риторика нагнітання, яка ґрунтується на "абсолютно фантасмагоричних теоріях".

Кожне слово білоруської сторони в Україні ніхто не коментуватиме. Про це на брифінгу 4 вересня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Олександр Лукашенко потрапив на "Миротворець": причини й деталі

Коли я сказав про жорсткі дії, ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, а не на слова Білорусі,

– наголосив Кулеба.

Відкликаний з Білорусі посол досі в Україні

За словами міністра, посол України в Білорусі, якого відкликали з Мінська після видачі вагнерівців Росії, досі перебуває у Києві. На цьому тижні дипломат був у Верховній Раді і брав участь у спеціальній нараді, присвяченій ситуації в Білорусі.

Кулеба про російські теорії отруєння Навального

Теорії білоруської та російської сторін про те, що Україна нібито причетна до дестабілізації ситуації в Білорусі, Кулеба назвав абсолютно фантасмагоричними.

"Ми бачимо, як нагнітається, на жаль, з білоруської сторони і з російської сторони риторика, висуваються якісь абсолютно фантасмагоричні версії і щодо начебто участі України в розхитуванні ситуації в Білорусі, що, звичайно, є неправдою, і фантасмагоричні версії щодо отруєння Навального", – наголосив міністр.

Скандальні заяви про роль України у білоруських протестах