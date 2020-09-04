Ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, – Кулеба
Жорсткими діями Україна реагуватиме саме на дії Білорусі, а не на її слова. Наразі звинувачення з боку білоруської та російської сторін – це лише риторика нагнітання, яка ґрунтується на "абсолютно фантасмагоричних теоріях".
Кожне слово білоруської сторони в Україні ніхто не коментуватиме. Про це на брифінгу 4 вересня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.
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Коли я сказав про жорсткі дії, ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, а не на слова Білорусі,
– наголосив Кулеба.
Відкликаний з Білорусі посол досі в Україні
За словами міністра, посол України в Білорусі, якого відкликали з Мінська після видачі вагнерівців Росії, досі перебуває у Києві. На цьому тижні дипломат був у Верховній Раді і брав участь у спеціальній нараді, присвяченій ситуації в Білорусі.
Кулеба про російські теорії отруєння Навального
Теорії білоруської та російської сторін про те, що Україна нібито причетна до дестабілізації ситуації в Білорусі, Кулеба назвав абсолютно фантасмагоричними.
"Ми бачимо, як нагнітається, на жаль, з білоруської сторони і з російської сторони риторика, висуваються якісь абсолютно фантасмагоричні версії і щодо начебто участі України в розхитуванні ситуації в Білорусі, що, звичайно, є неправдою, і фантасмагоричні версії щодо отруєння Навального", – наголосив міністр.
Скандальні заяви про роль України у білоруських протестах
- Олександр Лукашенко заявив, що білоруськими протестами "керують з Польщі, Чехії, Литви та України".
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі начебто дестабілізують "200 українських екстремістів".
- Кулеба відреагував на заяву Лаврова і заявив, що слова російського міністра є "плодом хворобливої фантазії" і не відповідають дійсності.
- МЗС України відкликало з Білорусі свого посла. Кулеба аргументував це тим, що сусідня країна віддала вагнерівців Росії.
- 3 вересня в МЗС України заявили, що: "Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі".