Звинувачення Олександра Лукашенка у тому, що Україна нібито активно втручається у внутрішню політику Білорусі, є абсолютно безпідставними. Нічого спільного з реальністю не має і заява глави російського міністра Сергія Лаврова про українських екстремістів, які нібито дестабілізують ситуацію під час білоруських протестів.

Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі. Про це 3 вересня повідомила пресслужба МЗС України.

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Не треба шукати ворогів там, де їх немає,

– повідомили в МЗС.

У МЗС наголосили, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 вересня надав вичерпну відповідь на закиди про організацію протестів у Білорусі. Однак чергові безпідставні звинувачення у бік України змушують зробити повторну заяву.

Як відреагував Кулеба на заяви про Україну

Дмитро Кулеба розповів, що інформація про 200 екстремістів, які Україна нібито відправила до Білорусі для дестабілізації ситуації, є "плодом хворобливих фантазій".

Кулеба наголосив: Україна за жодних обставин не намагалася і не намагатиметься вести підривну діяльність щодо Білорусі. Окрім того, Кулеба підкреслив, що це Росія вже "направила деяких своїх фахівців" до Білорусі. Заявами про українських екстремістів російська влада намагається замаскувати своїх зелених чоловічків.

Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить – тримайте злодія",

– підсумував Кулеба.

Що каже Лукашенко про Україну

Президент Білорусі Лукашенко заявив, що ситуацію у Білорусі нібито дестабілізують засланці з Польщі, Чехії, Литви та України. Однак жодних доказів своїх слів президент навести не зміг.

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