Не треба шукати ворогів там, де їх немає, – в МЗС України відреагували на звинувачення Лукашенка
Звинувачення Олександра Лукашенка у тому, що Україна нібито активно втручається у внутрішню політику Білорусі, є абсолютно безпідставними. Нічого спільного з реальністю не має і заява глави російського міністра Сергія Лаврова про українських екстремістів, які нібито дестабілізують ситуацію під час білоруських протестів.
Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі. Про це 3 вересня повідомила пресслужба МЗС України.
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Не треба шукати ворогів там, де їх немає,
– повідомили в МЗС.
У МЗС наголосили, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 вересня надав вичерпну відповідь на закиди про організацію протестів у Білорусі. Однак чергові безпідставні звинувачення у бік України змушують зробити повторну заяву.
Як відреагував Кулеба на заяви про Україну
Дмитро Кулеба розповів, що інформація про 200 екстремістів, які Україна нібито відправила до Білорусі для дестабілізації ситуації, є "плодом хворобливих фантазій".
Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить – тримайте злодія",
– підсумував Кулеба.
Що каже Лукашенко про Україну
Президент Білорусі Лукашенко заявив, що ситуацію у Білорусі нібито дестабілізують засланці з Польщі, Чехії, Литви та України. Однак жодних доказів своїх слів президент навести не зміг.
Скандальна заява Лаврова: що сказав російський міністр
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі начебто дестабілізують " 200 українських екстремістів".
- За словами Лаврова, спецслужби Росії викрили, що ситуацію у Білорусі дестабілізують члени Нацкорпусу та Правого сектора. Їх нібито готували в Україні спеціально для протестів у Білорусі.
- На місці протестів нібито знайшли "тризуб Степана Бандери" та позначки "С14".
- Лавров наголосив, що Кремль начебто не допустить, щоб хтось впливав на ситуацію у Білорусі.
- В МЗС України заявили, що заяви Лаврова є "плодом хворобливої фантазії" і не відповідають дійсності.