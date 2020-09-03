Під час спільної пресконференції з білоруським колегою Володимиром Макєєв глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров звинуватив у дестабілізації ситуації в сусідній Білорусі "натренованих екстремістів з України", "зацікавлених в тому, щоб мирні протести зірвалися в конфронтаційну спіраль". Далі –оригінал російською.

Обращает на себя внимание тот факт, что лексика Лаврова не отличается от тех заявлений которые российские политики и пропагандисты делали во время украинского Майдана 2013–2014 годов, – пишет Виталий Портников для Белсат.

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Под покровительством Запада

Тогда тоже утверждали, что протест мирный, граждане имеют полное право выражать собственное мнение, а за их спинами прячутся экстремисты, которые хотят превратить протест в вооруженную конфронтацию между протестующими и силовиками. Ну и нужно добавить еще, что эти экстремисты пользуются покровительством Запада. Лавров по отношению к Беларуси этого не сказал, но, возможно, еще скажет.

Наличием этих "экстремистов", которые готовы устроить войну на улицах Киева и других украинских городов, оправдывали все.

И избиение украинскими силовиками студентов на Майдане, и нежелание режима Виктора Януковича идти на диалог с участниками протестов. И срыв украинским президентом уже достигнутых договоренностей с оппозицией. И решение Кремля о высадке десанта "вежливых зеленых человечков" в Крыму – разумеется, для защиты населения полуострова от все тех же экстремистов, которые, впрочем, там так и не появились. И начало диверсионной войны на Донбассе тоже объяснялась защитой населения региона от радикалов из Киева, от "хунты", которой они служат.

Лавров никогда не говорит об "украинских экстремистах" просто так

И вот теперь практически то же самое мы слышим по отношению к Беларуси. Мирный протест, участники которого хотят диалога с властью, а за спинами участника – натренированный экстремист из Киева или Львова. И теперь понятно, почему так жестко действуют белорусские силовики – они же не с участниками протестов борются, не со студентами или учителями, а с украинскими боевиками, которые не хотят мирной жизни в Беларуси.

И теперь понятно, как оправдать любой новый силовой разгон белорусских протестующих – это борьба с боевиками, а вовсе не с собственными гражданами.

И теперь понятно, как объяснить возможное вмешательство российских силовиков в ситуацию в Беларуси.

Белорусские силовики просто могут оказаться не готовы к противостоянию с натренированными радикалами. И тогда им привычно помогут "вежливые зеленые человечки", которые уже победили так и не появившихся в Крыму экстремистов. А дальше можно будет оправдать и аннексию Беларуси, население которой будет просить у Кремля защиты от боевиков и экстремистов из Украины, от гражданской войны, которую те хотят развязать. И Путин, конечно же, поможет. Россия – щедрая душа.

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Это, конечно, самый неблагоприятный сценарий. Мало кто хочет, чтобы белорусские протесты завершились именно так. Этого точно не желают участники протестов, которые выходят на улицы белорусских городов под бело-красно-белыми флагами и защищают не только демократию и право на свободу выбора, но и суверенитет Беларуси. И этого не хочет Лукашенко, который в таком случае потеряет власть, станет очередным путинским губернатором, а то и просто пенсионером в Барвихе.

По крайней мере теперь мы знаем планы Кремля. Лавров никогда не говорит об "украинских экстремистах" просто так.

Источник: Белсат