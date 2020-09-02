Глава МЗС Росії Сергій Лавров вважає, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 українських екстремістів". На його думку, їх раніше нібито готували в Україні для протестів у Білорусі.

Очільник міністерства закордонних справ Росії заявив про це під час зустрічі з головою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм, повідомляє ТАСС.

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В чому Росія звинувачує Україну

Сергій Лавров каже, що в нього є підтверджена інформація від російських спецслужб про участь українських націоналістів у протестах в Білорусі.

Там є і "тризуб Степана Бандери", є і "С14", Національний корпус, "Правий сектор". Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі,

– заявив Лавров.

Він також додав, що цими людьми начебто вже займаються спецслужби.

Що сказав Макей

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що в Білорусі не дозволили реалізувати "український сценарій кольорової революції".

Він додав, що зараз у Білорусі спостерігається "певне політичне протистояння, але рівень напруження значно нижчий".

Також Макей подякував Росії за "витриману, грамотну, чітку реакцію" на події у Білорусі.

Зверніть увагу! Раніше Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що українські активісти нібито підбурюють білорусів до масових протестів. На його думку, за цим стоять спецслужби Заходу.