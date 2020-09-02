Лавров побачив у Білорусі "200 екстремістів з України": згадав про Нацкорпус і Бандеру
Глава МЗС Росії Сергій Лавров вважає, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 українських екстремістів". На його думку, їх раніше нібито готували в Україні для протестів у Білорусі.
Очільник міністерства закордонних справ Росії заявив про це під час зустрічі з головою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм, повідомляє ТАСС.
До теми Буде різанина: Лукашенко пригрозив опонентам, згадавши про Україну
В чому Росія звинувачує Україну
Сергій Лавров каже, що в нього є підтверджена інформація від російських спецслужб про участь українських націоналістів у протестах в Білорусі.
Там є і "тризуб Степана Бандери", є і "С14", Національний корпус, "Правий сектор". Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі,
– заявив Лавров.
Він також додав, що цими людьми начебто вже займаються спецслужби.
Що сказав Макей
- Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що в Білорусі не дозволили реалізувати "український сценарій кольорової революції".
- Він додав, що зараз у Білорусі спостерігається "певне політичне протистояння, але рівень напруження значно нижчий".
- Також Макей подякував Росії за "витриману, грамотну, чітку реакцію" на події у Білорусі.