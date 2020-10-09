Австрія пропонує провести на своїй території перемовини щодо врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.

Про це повідомив австрійський канцлер Себастьян Курц на своїй сторінці у твітері.

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Він провів телефонну розмову з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Той погодився. Курц також висловив надію на мирне врегулювання.

Я підтвердив нашу пропозицію провести наступний раунд переговорів між 2 сторонами. Австрія завжди була місцем для діалогу, і ми будемо продовжувати сприяти деескалації та прямим переговорам,

– написав глава австрійського уряду.

Росія також не стоїть осторонь

Водночас президент Росії Володимир Путін запросив до Москви міністрів закордонних справ обох сторін конфлікту. Глава Кремля також провів телефонну розмову з лідерами держав та закликав припинити бойові дії з огляду на гуманітарну ситуацію – для обміну тілами загиблих та полоненими.

"Опрацьовуються різні схеми дії, серед яких ми запропонували надати московський майданчик для організації зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Вірменії та Азербайджану за участю мінської групи ОБСЄ. Ми ведемо переговори щодо терміну початку переговорів в цьому форматі", – скзала речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Довідка. Чергова ескалація в Нагірному Карабасі почалася 27 вересня 2020 року. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях, оголосили мобілізацію та перейшли до повномасштабних бойових дій.

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