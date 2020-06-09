Уряд Австрії хоче заборонити авіаперевізникам встановлювати ціни на квитки до 40 євро. Крім того, з пасажирів планують стягувати податок за перельоти на коротку відстань.

Австрійський уряд пояснює це способом боротьби проти "соціального та природоохоронного демпінгу" зі сторони авіакомпаній, пише DW.

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Не буде можливим пропонувати квитки, дешевші за фактичні витрати,

– кажуть в уряді.

Які ще зміни пропонує уряд

пасажири будуть змушені платити податок у розмірі 30 євро, якщо летітимуть на відстань до 350 кілометрів ;

у розмірі 30 євро, ; у майбутньому планують повністю заборонити короткі перельоти тривалістю до трьох годин, якщо на маршруті є швидша альтернатива на залізниці.

тривалістю до трьох годин, якщо на маршруті є швидша альтернатива на залізниці. у вартість квитка в майбутньому включатимуть усі податки й збори.

Австрійська міністерка з питань клімату, довкілля, енергетики, та технологій Леоноре Ґевесслер назвала це "новаторськими кроками у Європі".

За її словами, уряд надасть авіакомпанії Austrian Airlines фінансову допомогу у розмірі 600 мільйонів євро для подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

До слова, Austrian Airlines входить до Lufthansa Group.

Що відомо про фінансовий стан Lufthansa Group