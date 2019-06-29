Авто влетіло в зупинку під Дніпром: пасажирів затиснуло у салоні – фото і відео
Mercedes в’їхав у залізничну зупинку 29 червня у місті Підгороднє Дніпровського району. Внаслідок аварії 4 пасажирів автомобіля затиснуло у салоні.
Інцидент стався вночі на вулиці Чарівній, коли авто перетинало залізничну колію, повідомили надзвичайники. Пошкоджені аварією елементи авто настільки затисли пасажирів у салоні, що рятувальникам довелося розрізати транспорт гідравлічними ножицями, щоб звільнити 2 людей.
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Допомагали постраждалим в аварії 9 рятувальників разом з 2 одиницями спецтехніки. На щастя, ніхто не загинув.
Дивіться фото 18+ з місця ДТП під Дніпром / Фото "Інформатор"
Дивіться відео з місця аварії під Дніпром:
Джерело: 24 канал
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