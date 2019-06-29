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      Авто влетіло в зупинку під Дніпром: пасажирів затиснуло у салоні – фото і відео

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      Авто в'їхало в залізничну зупинку під Дніпром
      Авто в'їхало в залізничну зупинку під Дніпром / Dp.informator.ua

      Mercedes в’їхав у залізничну зупинку 29 червня у місті Підгороднє Дніпровського району. Внаслідок аварії 4 пасажирів автомобіля затиснуло у салоні.

      Інцидент стався вночі на вулиці Чарівній, коли авто перетинало залізничну колію, повідомили надзвичайники. Пошкоджені аварією елементи авто настільки затисли пасажирів у салоні, що рятувальникам довелося розрізати транспорт гідравлічними ножицями, щоб звільнити 2 людей.

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      Допомагали постраждалим в аварії 9 рятувальників разом з 2 одиницями спецтехніки. На щастя, ніхто не загинув.

      Дивіться фото 18+ з місця ДТП під Дніпром / Фото "Інформатор"

       

      Дивіться відео з місця аварії під Дніпром:

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра ДСНС Залізниця
      Джерело: 24 канал
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