Авто в'їхало у магазин на Одещині: загинув чоловік, є потерпілі

Уночі проти 28 липня у місті Татарбунари Одеської області водій автомобіля Audi рухаючись вулицею Князева, не впорався з керуванням та у підсумку врізався у стіну магазину. Унаслідок інциденту одна людина загинула та двох було госпіталізовано, натомість сам водій покинув свою машину та втік з місця аварії.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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За словами правоохоронців, у результаті ДТП спершу постраждали три пасажири, однак 23-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Ще дві дівчини 21 та 22 років і надалі перебувають у лікувальному закладі, де їм надається медична допомога, додають у поліції.



У Татарбунарах автомобіль врізався у стіну магазину: одна людина загинула і двох госпіталізовано

«Ймовірну особу водія встановлено. Зараз вживаються заходи щодо його затримання. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною статті Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.