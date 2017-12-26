Автобус наїхав на натовп вірян в Індії: багато загиблих
13:33, сьогодні 381 Читать новость на русском
У південному індійському штаті Тамілнад, Індія, автобус наїхав на натовп прочан, які прямували до храму на пагорбі Шакті-гірі в Палані.
Про це передає місцева поліція, інформує "Кореспондент.нет". Внаслідок наїзду загинули 10 осіб.
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Кілька людей отримали серйозні поранення.
Нагадаємо, що 23 грудня в Індії щонайменше 32 людини загинуло та ще 15 серйозно постраждали в результаті падіння автобуса в річку на півночі країни в штаті Раджастан.
Джерело: 24 Канал
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