Автобус наїхав на натовп вірян в Індії: багато загиблих

У південному індійському штаті Тамілнад, Індія, автобус наїхав на натовп прочан, які прямували до храму на пагорбі Шакті-гірі в Палані.

Про це передає місцева поліція, інформує "Кореспондент.нет". Внаслідок наїзду загинули 10 осіб. Читайте також: Українка загинула у жахливій ДТП в Індії Кілька людей отримали серйозні поранення. Нагадаємо, що 23 грудня в Індії щонайменше 32 людини загинуло та ще 15 серйозно постраждали в результаті падіння автобуса в річку на півночі країни в штаті Раджастан.