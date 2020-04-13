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      Автомобіль МВС на смерть збив пішохода у Києві: фото

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      ДТП у Києві за участі авто МВС / dtp.kiev.ua.

      У Києві на Харківському шосе автомобіль з синіми номерами Міністерства внутрішніх справ збив пішохода.

      ДТП трапилась у ніч на понеділок, 13 квітня. За попереднім даними, пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці, повідомили на фейсбук-сторінці dtp.kiev.ua.

      До слова У ДТП під Харковом потрапила "швидка", багато жертв: відео та фото 18+

      Потерпіло госпіталізували в критичному стані. Однак він помер дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги.

      Водночас під час оформлення аварії в авто МВС влетів автомобіль Chevrolet. Водій намагався втекти, але патрульним вдалось його затримати.


      ДТП на Харківському шосе / Фото dtp.kiev.ua


      Авто МВС збило пішохода / Фото dtp.kiev.ua


      В авто МВС влетів Chevrolet / Фото dtp.kiev.ua

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Міністерство внутрішніх справ
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