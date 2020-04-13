Автомобіль МВС на смерть збив пішохода у Києві: фото

У Києві на Харківському шосе автомобіль з синіми номерами Міністерства внутрішніх справ збив пішохода.

ДТП трапилась у ніч на понеділок, 13 квітня. За попереднім даними, пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці, повідомили на фейсбук-сторінці dtp.kiev.ua.

До слова У ДТП під Харковом потрапила "швидка", багато жертв: відео та фото 18+

Потерпіло госпіталізували в критичному стані. Однак він помер дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги.

Водночас під час оформлення аварії в авто МВС влетів автомобіль Chevrolet. Водій намагався втекти, але патрульним вдалось його затримати.



ДТП на Харківському шосе / Фото dtp.kiev.ua



Авто МВС збило пішохода / Фото dtp.kiev.ua



В авто МВС влетів Chevrolet / Фото dtp.kiev.ua