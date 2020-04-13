Автомобіль МВС на смерть збив пішохода у Києві: фото
У Києві на Харківському шосе автомобіль з синіми номерами Міністерства внутрішніх справ збив пішохода.
ДТП трапилась у ніч на понеділок, 13 квітня. За попереднім даними, пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці, повідомили на фейсбук-сторінці dtp.kiev.ua.
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Потерпіло госпіталізували в критичному стані. Однак він помер дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги.
ДТП на Харківському шосе / Фото dtp.kiev.ua
Авто МВС збило пішохода / Фото dtp.kiev.ua
В авто МВС влетів Chevrolet / Фото dtp.kiev.ua
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