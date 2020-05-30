Автомобілі плавають по дорогах: Київ знову затопило – відео
У Києві 30 травня внаслідок сильної зливи затопило дорогу поблизу метро Чернігівська. Автомобілі буквально плавають по дорогах. Це призвело до утворення заторів.
Столицю затопило
Сильна злива у столиці у ніч на 30 травня призвела до затоплення доріг, зокрема, поблизу метро Чернігівська, повідомляють у телеграмі "Києва Оперативного".
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За останні роки у Києві з’явилось декілька аксіом. Наприклад, одна з них – якщо йде дощ – Чернігівську (і не тільки) затоплює,
– йдеться у повідомленні.
На відео помітно, як по затопленій дорозі автомобілі не їдуть, а буквально пливуть. Транспорт рухається дуже повільно. Це спровокувало затори на дорогах в обидва напрямки руху.
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Погода у Києві на вихідні
- У столиці 30 травня значно погіршилася погода. Падають сильні дощі. Крім того, швидкість вітру посилилася до 15 – 20 метрів за секунду.
- У ДСНС повідомили, що дощ у місті досягне критерію "значний" (I рівень небезпеки, жовтий) до 21:00 суботи.
- Синоптики прогнозують сильні зливи й на 31 травня.