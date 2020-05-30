У Києві 30 травня внаслідок сильної зливи затопило дорогу поблизу метро Чернігівська. Автомобілі буквально плавають по дорогах. Це призвело до утворення заторів.

Столицю затопило

Сильна злива у столиці у ніч на 30 травня призвела до затоплення доріг, зокрема, поблизу метро Чернігівська, повідомляють у телеграмі "Києва Оперативного".

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За останні роки у Києві з’явилось декілька аксіом. Наприклад, одна з них – якщо йде дощ – Чернігівську (і не тільки) затоплює,

– йдеться у повідомленні.

На відео помітно, як по затопленій дорозі автомобілі не їдуть, а буквально пливуть. Транспорт рухається дуже повільно. Це спровокувало затори на дорогах в обидва напрямки руху.

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