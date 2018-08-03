Автомобілі Tesla зможуть позмагатися із Xbox та PlayStation

Останнім часом в мережі з’являється дедалі більше інформації щодо Ілона Маска та його компанії Tesla. Нещодавно підприємець оголосив, що шукає розробників у свою компанію. Виробник автомобілів планує створити гру, яку інтегрують в сенсорний екран автомобіля.

Про це повідомляє Hi-News.

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Ігри для автомобіля – це щось нове. В наші дні за все нове відповідає Ілон Маск. Тож не дивно, що ідея створити гру для автомобіля прийшла в голову саме йому. У своєму Twitter Маск написав, що бажає створити дуже веселі ігри, які будуть використовувати навколишній світ, автомобіль, його сенсорний екран і смартфон.

В голову відразу приходять думки про щось, схоже на Pokemon GO. Є невеликі сумніви в тому, що покупці Tesla захочуть грати в ігри на своєму автомобілі. Навіть якщо автомобіль Tesla отримає повністю автономний автопілот, його власники напевно знайдуть собі більш цікаве заняття під час руху, ніж ігри.

До слова, цікаво було б дізнатися, чи будуть ігри доступні під час руху автомобіля. Сьогодні це не звучить як щось дуже безпечне. На жаль, на даний момент Ілон Маск не розповідає всі деталі. Відомо тільки, що в майбутньому оновленні для автомобілів Tesla власникам стануть доступні ігри з консолі Atari. Для деяких ігор можна буде навіть використовувати рульове колесо автомобіля.

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