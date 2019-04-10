Автономія "ДНР" та "ЛНР": що задумали Путін та Медведчук

Те, що Росія не збирається відпускати Україну та намагається силоміць повернути її до своєї орбіти, є такою ж аксіомою, як і те, що 2019-й рік може стати вирішальним у багаторічному протистоянні з окупантами.

Здолати ворога ми, на жаль, не зможемо. Але здобути нищівну поразку зі всіма після цього наслідками цілком можливо. І для цього зовсім не обов'язкове чергове пряме втручання окупаційних військ на нашу землю, оскільки діють Путін та його зграя цілком гібридно. Для остаточної втрати Україною незалежності росіянам зовсім не потрібно задіювати танки, оскільки наразі набагато простіше втручатися у справи нашої держави суто політичним шляхом.

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Для цього й можуть задіяти так звану п'яту колону, яка, користуючись зміною влади, або ж просто внутрішнім розбратом здатна розхитати ситуацію до критичної.

Немає ніяких сумнівів, що Кремль хоче втюхати Донбас у склад України, обмінявши його на Крим. При цьому так звані "ДНР" та "ЛНР" мають дістатися Києву у розбитому вщент вигляді, без якихось шансів на нормальне існування. А на додачу ще й кишенькові терористи при владі у двох царствах. Легалізувати це, судячи з усього, хочуть за допомогою кума Путіна Віктора Медведчука. Принаймні, саме він заявив про те, що в ОРДіЛО немов би погодилися на його пропозицію отримати автономію в Україні.

Хто ж дав йому право розмовляти із маріонетками Кремля від імені нашої держави? Поки що – лише ватний електорат ригів. Але ж це може змінитися. Коли Медведчук отримає мандат нардепа, а це обов'язково станеться восени, він може пробитися у владні структури. Принаймні, виключати цього ніяк не можна, якщо наша країна дійсно візьме курс на припинення відповіді терористам та на ведення переговорів про капітуляцію та заключення миру.

Немає ніяких гарантій, що регіонали не наберуть чимало місць у парламенті восени, оскільки, як виявляється, підтримка у них просто шалена. Принаймні результати голосування за Вілкула, Бойка та інших відкрито проросійських нардепів свідчать саме про це. Якщо чесно, то вже зараз навіть про створення коаліції деяких фракцій з "Оппоблоком" можна говорити, хоча й з величезною натяжкою. Існує думка, що лідируюча за рейтингами та поки що існуюча лише на папері партія "Слуга народу" для прийняття законів може вдатися до такого.

Є сподівання, що ми побачимо якусь іншу коаліцію, але це вже інша тема. Головне, що тези для діалогу між маріонетками Путіна та Україною вже активно обговорюються на всіх рівнях, а це може призвести до жахливих наслідків. А говорять про це агенти впливу із ціллю набрати ваги перед парламентськими виборами чи для збільшення протистояння між українцями. Оскільки мета Москви очевидна і вона до неї йде, нехтуючи всім.

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