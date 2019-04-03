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      Олексій Чибісов

      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників

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      Як Росія розвиває наркотрафік на Донбасі
      Як Росія розвиває наркотрафік на Донбасі / Інформатор

      Російський наркотрафік активно працює для терористів на Донбасі.

      Про те, як наркотичні речовини потрапляють на окуповані території Донбасу, де їх збувають дорослим мирним жителям та школярам, я нещодавно писав. Зараз мова про доставку наркотичних речовин безпосередньо для терористів. Візьмемо, наприклад, "славнозвісний" 3-й мотострілецький батальйон 1-ї слов'янської бригади, де всім керує найманець Сослан Порохня із позивним "Воркута".

      Здогадатись, звідки прибув на Донбас цей "шахтар", не складно. За документами він є бійцем однієї з приватних компаній Росії, але місцевим жителям каже, що приїхав захищати їх від "злих укрів" добровольцем.

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      Так от, цей злочинець через свого керівника "Арчі" (Ваагна Григоряна) виступає дилером у цілій роті. Серед його підлеглих взагалі немає людей, які б не були наркоманами. Постачають "ширку" терористам російські наркоторговці. Майже кожного дня через ФСБшників-прикордонників, автівками завозять заборонені речовини у "ДНР" та "ЛНР". Вантаж помічають маркіровкою "гуманітарна допомога для військових" та "для жителів Донбасу".

      Ваагн Григорян
      Ваагн Григорян

      Потім "контрабас", призначений для бойовиків, фасують та направляють по підрозділах ЗС РФ та найманців.

      "Воркута", як і його численні "колеги" влаштував у своїй роті міні-мережу: окремі терористи беруть зілля в нього та розповсюджують серед особового складу. Звісно, не безоплатно. А отримані за це гроші йдуть спочатку Порохні, потім – Ваагну, а від нього – осідають у кишенях російських офіцерів та кураторів недореспублік.

      Проста схема, яка забезпечує життя російським окупантам, впроваджена майже у всіх підрозділах окупаційних військ. І, звісно ж, нерідко обдовбані терористи влаштовують безлад на передовій або їдуть кошмарити місцеве населення. Так, нещодавно біля села Таврійське Бойківського (Тельманівського) району Донецької області кілька терористів під дією наркотичних речовин о третій ночі почали кричати на позиціях, бігати полями та стріляти трасерами у різні боки. Ледь не повбивали один одного та своїх приспішників, за що їх довелося наджорстко затримувати російським спецпризначенням. Принаймні двом терористам прострелили ноги. Інших – побили. Поранені знаходяться у лікарні, а їх друзі – у компостній ямі, де їх тримають вже понад тиждень. Але це не заважає "Воркуті" вести торгівлю й надалі, хоча його ж підлеглі постійно роблять схожі речі. Зазвичай на обдовбаних бойовиків росіяни закривають очі, адже вони приносять гроші їх керівництву.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Публікації Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська
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