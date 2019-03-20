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      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Олексій Чибісов

      Росія змінила плани щодо "ДНР" та "ЛНР": чи кинуть "республіки" напризволяще?

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      "ДНР" та "ЛНР" мають всі шанси залишитись біля розбитого корита
      "ДНР" та "ЛНР" мають всі шанси залишитись біля розбитого корита / Апостроф

      Російські окупанти вже п'ятий рік обіцяють місцевим "ватникам" шикарне життя. Але до справ ніяк не доходить. Тисячі жителів Донбасу йшли рвати останні сорочки за "Новоросію", гинули, аби "позбутися бандерівців", гадали, що їх заберуть до Росії... Але обламалися.

      Щоразу, коли життя у "республіках" ставало гіршим, окупанти віддавали своїм маріонеткам накази: натякайте на швидке приєднання до РФ. Але, звісно, цього не відбувалося. Кремлівські терористи лише погіршували умови існування, руйнували заводи та підприємства, зменшували обсяги дотацій...

      Проте, у Москві не полишали спроб заспокоїти мешканців ОРДЛО, заявляючи про якісь наміри "не кидати своїх". Пропагандисти одразу ж подавали ці заяви, як обіцянки визнати "ДНР" та "ЛНР" і приєднати їх до себе. Місцеві ж "ватажки" недореспублік також постійно казали, що бачать майбутнє квазіутворень лише у складі Росії. Але й цій байці настав кінець.

      Читайте також: Готовність до виборів: чому Росія масово засилає бойовиків на підконтрольні території

      Керівництво Кремля потрохи готується втюхувати "диру" Україні. Про це свідчить нещодавно презентована ватажками терористів "зовнішньополітична" стратегія, в якій немає жодного слова про російську інтеграцію. Терористи кажуть, що їм "треба націлювалися на незалежність держави", що саме по собі абсурдно не менш, ніж існування квазіутворень як таких.

      "Офіційний" розворот курсу – від об'єднання із Росією до якоїсь примарної "незалежності" – ніщо інше, як спроба окупантів розв'язати собі руки. Після виборів президента України, не дивлячись на їх результат, терористи намагатимуться не просто злити "ДНР" та "ЛНР" як такі, а легалізовувати угрупування.

      Крім цього, росіяни хочуть відсторонитися від підтримки недореспублік та домогтися зняття з себе санкцій, мовляв, це все "громадянська війна", а невизнані ніким "ополченці" навіть до РФ "не прагнуть". Крім цього, вже незабаром постачання грошей з Росії до Донбасу можуть остаточно припинити, оскільки ніякого сенсу у годуванні мирних людей окупанти не бачать, а утриманням збройних формувань займається вже на державному рівні.

      То ж, ніякої різниці – підуть ЗС РФ у наступ після виборів, чи ні – для мешканців окупованих територій немає. Їхнє становище в будь-якому разі стане скрутнішим.

      Читайте також: Допити та звинувачення: як ФСБшники роблять шпигунами водіїв-перевізників з окупованих територій

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Публікації Новини Луганська Новини Росії Гроші Новини Донецька Санкції
      Джерело: 24 Канал
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