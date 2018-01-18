Азаров, Клюєв, Захарченко та інші: адвокати Януковича назвали осіб, яких хочуть допитати

Адвокати Віктора Януковича у справі про державну зраду планують допитати понад 35 осіб. Серед них топ-чиновники періоду Януковича, які переховуються від українського правосуддя.

За даними "Інтерфакс-Україна", у переліку екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров, екс-глава Адміністрації Президента і екс-секретар РНБО Андрій Клюєв, колишній глава МВС України Віталій Захарченко та інші особи, які займали державні посади до зими 2014 року.

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У списку 35 осіб, поданих до суду свідків сторони захисту, значаться також екс-глава СБУ Олександр Якименко, колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк, екс-міністр оборони Павло Лебедєв, колишній командувач Військово-морських сил України та екс-начальник Генерального штабу ЗСУ Юрій Ільїн, екс-начальник Управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Щеголєв.

Крім цього, адвокати Януковича хочуть допитати колишнього начальника Служби безпеки президента України УДО Костянтина Кобзаря, екс-співробітника охорони президента Сергія Бернацького, працівників держпідприємства "Украерорух".

Також в списку свідків захисту кілька осіб, які позначені як "жителі Криму" і колишні працівники Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Криму.

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Ще захисники екс-президента хочуть повторно допитати колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва

Адвокат Віталій Сердюк наполягає, що у суду немає підстав для відмови в забезпеченні допиту даних свідків.

При цьому даний список свідків ще не є остаточним.