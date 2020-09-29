Ранок вівторка почався з чергового масованого обстрілу – Азербайджан готується до нового наступу. Бої йдуть по всій всій лінії фронту, протягом 250 км. Далі читайте російською мовою.

О войне, по возможности коротко. 86 жертв, сотни раненых.

Ведущая новостей Ани Закарян, стойко дочитав список погибших, перешла к следующей новости и разрыдалась в прямом эфире. Операторы сменили картинку, но не убрали звук, и слышно было, как Ани, давясь слезами, прошептала – я не смогу дальше вести.

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Нагорно-карабахский конфликт: что происходит

Утро вторника началось с очередного массированного обстрела – Азербайджан готовится к новому наступлению. Бои идут по всей линии фронта, на протяжении 250 км.

Азербайджанская сторона сообщила, что из Варденисского района Армении обстреляли Дашкесанский район Азербайджана. МИД Армении решительно опровергло эту информацию. "Это абсолютная ложь и имеет целью подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе агрессии против Республики Армения. Мы решительно осуждаем попытки Азербайджана по дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе", – утверждается в сообщении.

Тем временем в Варденисе один за другим сбивают азербайджанские беспилотники. Вот буквально в эти минуты сбили еще один. Пока писала этот текст, противник начал обстрел Вардениса. Война теперь ведется не только с Арцахом, но и с Арменией.

За сто лет ничего не изменилось

Сегодня состоится экстренное заседание Совбеза ООН. За закрытыми дверями обсудят ситуацию в регионе. Наверное, традиционно призовут стороны к прекращению огня. Призывай-не призывай, пока статус Арцаха не определен, ничего не изменится. Признайте право людей, над которыми нависла угроза физического уничтожения, на самоопределение – и в регионе наступит мир. Это будет единственно верным решением.

Мы (армяне – прим.ред.) воюем с Турцией. За сто лет ничего не изменилось – мы снова воюем с соседом, который не может смириться с фактом нашего существования. Это не война за территории, как может показаться стороннему наблюдателю. Это война за выживание. Мы отстаиваем свое право на тот клочок земли, где веками строили церкви, высекали хачкары и рожали детей. Нам некуда отступать, нам нечего уступать.

Саудовская Аравия меж тем ввела эмбарго на турецкую продукцию. Боюсь, если не остановить эту войну и не наказать зачинщиков, список стран, вовлеченных в конфликт, будет расти снежным комом. Мы ведь не только за себя воюем. Мы воюем за Грузию, за юг России, за Украину с Беларусью и Молдовой, за Балтийские страны, за Европу. Мы – ваш бастион, друзья. И мы сделаем все, чтобы не подвести вас.

Огромное спасибо диаспоре за сплоченность, преданность и молниеносную слаженную работу. Пожертвования и помощь идут со всего мира.

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Вчера в Степанакрте появился на свет новый Монте. Врачам удалось спасти раненую беременную маму, и она родила крепкого здорового мальчика. Назвали его в честь национального героя Армении и Арцаха Монте Мелконяна. Пусть это будет единственная война, которую малыш застал, пусть он растет под мирным ласковым небом. Амен.

Пока же дело обстоит совсем по-другому. 29 сентября 2020 года, граница. 3-й день войны.

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