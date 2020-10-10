Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріли з боку Вірменії 10 жовтня. Напередодні у Москві держави домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Що відомо про поновлення бойових дій

Бойові дії відбуваються у місті Гадрут в Нагірному Карабасі. Про це повідомило міністерство оборони Азербайджану.

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З полудня 9 жовтня до ранку 10 жовтня на всій протяжності фронту тривали бойові дії різної інтенсивності, противнику завдали вогневі удари. Супротивник посилено обстрілює Гадрут з боку Ходжали з ракетних установок,

– підкреслили в міністерстві.

В Азербайджані зазначили, що їхня армія приймає "адекватні заходи проти збройних сил Вірменії".

Бойові втрати Вірменії

Через обстріли Вірменії Азербайджан розпочав наступальні дії.

У результаті цього вийшли з ладу 13 вірменських танків, 4 РСЗВ БМ-21 "Град" та 6 гаубиць Д-20 і Д-30.

Постраждали 3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація" та 2 зенітні установки M55 "Застава".

Також поламалися 2 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! Вірменія та Азербайджан ворогують вже 30 років через Нагірний Карабах. Ситуація загострилася 27 вересня. Обидві держави повідомили про втрати серед мирного населення та військових. Напередодні міністри закордонних справ країн провели мирні переговорили. Вони уклали документ про припинення вогню, а також повернення до переговорів у мінському форматі.