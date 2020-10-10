Вірменія продовжила обстріли, – Азербайджан
Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріли з боку Вірменії 10 жовтня. Напередодні у Москві держави домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.
Що відомо про поновлення бойових дій
Бойові дії відбуваються у місті Гадрут в Нагірному Карабасі. Про це повідомило міністерство оборони Азербайджану.
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З полудня 9 жовтня до ранку 10 жовтня на всій протяжності фронту тривали бойові дії різної інтенсивності, противнику завдали вогневі удари. Супротивник посилено обстрілює Гадрут з боку Ходжали з ракетних установок,
– підкреслили в міністерстві.
В Азербайджані зазначили, що їхня армія приймає "адекватні заходи проти збройних сил Вірменії".
Бойові втрати Вірменії
Через обстріли Вірменії Азербайджан розпочав наступальні дії.
- У результаті цього вийшли з ладу 13 вірменських танків, 4 РСЗВ БМ-21 "Град" та 6 гаубиць Д-20 і Д-30.
- Постраждали 3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація" та 2 зенітні установки M55 "Застава".
- Також поламалися 2 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.