Запеклі бої за Нагірний Карабах тривають вже два тижні. Схоже, що Азербайджан готовий йти на мирні перемовини з Вірменією лише за своїм сценарієм. Скільки може тривати цей конфлікт – читайте далі.

Є кілька причин, які визначатимуть час проведення активних бойових дій. Вони пов'язані з можливостями обох сторін, а також з погодою. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Ігор Семиволос, директор Інституту близькосхідних досліджень.

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Він пояснив, що приблизно ще 1,5 – 2 місяці буде нормальна погода, хоч вона і може псуватися через дощі та хмарність. Це, зокрема, ускладнюватиме діяльність безпілотників

Тобто це – ключові чинники. Виходячи з цього, активні бойові дії можуть ще тривати від 1 до 2 місяців. Це така моя особиста думка, яка ґрунтується скоріше на відчуттях, ніж на точних даних,

– зазначив Семиволос.

Напередодні президент Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан у будь-який спосіб поверне свої землі, але хоче зробити це мирним шляхом. Тому дає Вірменії "останній шанс" та закликає перейти до переговорів.

За словами експерта, переговори – це складова частина будь-якого конфлікту. Сам факт переговорів не свідчить про те, що активна фаза конфлікту завершилася, що є деескалація.

"До цього далеко, наразі я розглядаю це як консультації. Тим більше, що окреслений порядок денний має здебільшого гуманітарний характер. Тобто обмін полоненими, обмін тілами. Все решта насправді поки що відклали на другий план", – додав Семиволос.

Навряд чи Росія зможе скористатися ситуацією

Він підкреслив, що зараз відбуваються дуже складні процеси. Звісно, Азербайджан домінує та наступає. Проте варто згадати про перебіг минулої війни, коли ця країна протягом тривалого часу також домінувала, проте згодом це завершилося поразкою.

США усунулися від ролі світового поліцейського, а регіональні гравці набирають сили. У цьому випадку ми бачимо Туреччину. Щодо РФ – навряд чи вона може скористатися цим, бо користалася цим раніше,

– наголосив Семиволос.

Тож, на його думку, тепер Росія вона змушена принаймні поступитися місцем головного перемовника або стати одним із перемовників поряд з Туреччиною.