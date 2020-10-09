Скільки мирних людей загинуло через конфлікт у Нагірному Карабасі: дані ООН
Через бої у Нагірному Карабасі станом на 8 жовтня загинули близько 53 мирних жителів. В ООН занепокоєні такою кількістю жертв та обстрілами населених пунктів.
Серед загиблих також є діти. Про це повідомляє Управління верховного комісара щодо прав людини.
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Верховний комісар ООН щодо прав людини Мішель Бачелет закликала негайно припинити вогонь по мирному населенню. За інформацією Бачелет, населені пункти обстрілювали з важкої зброї.
Викликає глибоке занепокоєння те, що в останні дні ми бачили,
– наголосила Бачелет.
Верховний комісар нагадала Вірменії та Азербайджану про міжнародне гуманітарне право щодо захисту цивільного населення та інфраструктури.