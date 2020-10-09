Ситуація у Нагірному-Карабасі станом на 9 жовтня напружена. Тривають артилерійські і ракетні обстріли.

Вірменські військові заявили, що контролюють ситуацію на фронті. Про ситуацію в Нагірному Карабасі 9 жовтня повідомляє азербайджанське видання APA. Читайте також Австрія пропонує майданчик для перемовин щодо Нагірного Карабаху Що заявляє Азербайджан Азербайджанці заявили, що знищили 5-й гірськострілецький полк Вірменії та поранили начальника штабу 10-ї гірськострілецької дивізії.

Також в Азербайджані кажуть, що змусили вірменських військових евакуюватися з Ханкенді (столиці невизнаної республіки Нагірний Карабах). Дивіться відео з безпілотника перестрілок у Нагірному Карабасі: Останні події в Нагірному Карабаху 8 жовтня азербайджанські військові показали відео із захопленими вірменськими танками.

Під час обстрілу міста Шуша снаряди влучили у вірменський храм. В обстрілі сторони звинувачують одна одну.

9 жовтня Азербайджан і Вірменія почнуть переговори у Москві.