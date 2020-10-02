Вірменія позитивно відреагувала на заяву лідерів країн Мінської групи щодо засудження бойових дій у Нагірному Карабасі. Держава заявила, що прагне вирішити конфлікт з Азербайджаном у мирний спосіб.

Вірменія висловила готовність переходу до домовленостей 1994 – 1995 років. Однак на військові дії зі сторони Азербайджану держава відповідатиме тим же. Про це повідомили у міністерстві оборони Вірменії.

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Вірменія лишається відданою мирному вирішенню Нагірно-Карабахського конфлікту. Хоча ця агресія щодо Нагірного Карабаху і надалі буде отримувати нашу потужну й рішучу відповідь, ми готові залучити співголів Мінської групи ОБСЄ, щоб відновити режим припинення вогню на основі домовленостей 1994 – 1995 років,

– підкреслили в міністерстві.

Вірменія також засудила "агресивні спільні дії" Азербайджану та Туреччини, звинувативши Анкару у втручанні в події в регіоні.

Що було напередодні

Голови Мінської групи ОБСЄ Дональд Трамп, Володимир Путі та Еммануель Макрон 1 жовтня зробили спільну заяву щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Вони закликали Вірменію та Азербайджан відновити переговори щодо врегулювання конфлікту без висунення попередніх умов. Президенти запевнили, що сприятимуть цьому.

Додамо, що Азербайджан ніяк не відреагував на заяву голів Мінської групи ОБСЄ.

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