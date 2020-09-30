Президент Азербайджану Ільха Алієв заявив, що азербайджанські війська припинять вогонь, якщо вірменська армія вийде з окупованого Нагірного Карабаху. Це умова Азербайджану для припинення боїв з Вірменією.

Азербайджан повинен відновити територіальну цілісність, бойові дії спрямовані на відновлення історичної справедливості, заявив Ільхам Алієв. Його цитує Интерфакс-Азербайджан.

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Вірменія повинна відмовитися від окупаційної політики. Замість цього прем'єр-міністр Вірменії ставить перед нами умови, він поставив перед нами сім умов. Я не так давно заявив, що ми відкидаємо ці умови,

– наголосив президент Азербайджану.

Він підкреслив, що в його держави умова лише одна – Збройні сили в повному складі повинні покинути територію Азербайджану. Якщо Вірменія його виконає, Алієв обіцяє, що бої припиняться і в Нагірному Карабасі пануватиме мир.

Водночас азербайджанський президент зазначив, що надія була єдиною причиною, чому Азербайджан залишався вірним мирним переговорам.

"Нас обнадіювали, нам давали певні сигнали: потерпіть і питання вирішиться. Однак, я попереджав, що якщо переговори не дадуть результату, Азербайджан вирішить питання військовим шляхом", – сказав Ільхам Алієв.

Крім того, він висловив переконання, що Азербайджан переслідує благі наміри, коли намагається відновити територіальну цілісність. Мовляв, бойові дії, що тривають четвертий день, мають на меті відновлення історичної справдливості.

Наша битва справедлива. Я сподіваюся, що ми досягнемо бажаного, а саме відновимо справедливість і територіальну цілісність. Азербайджанський солдат – це воїн-рятівник, вірменський – воїн-окупант,

– заявив президент Азербайджану.

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