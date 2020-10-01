Президенти засудили насильство у районі Нагірного Карабаху та закликали Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії. Водночас напередодні у мережі з'явилась інформація, що Росія перекидає до Вірменії військову техніку.

Що заявили президенти

Спільну заяву лідерів країн, які є співголовами Мінської групи ОБСЄ, 1 жовтня оприлюднила пресслужба Кремля.

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Президенти закликали Вірменію та Азербайджан без висунення попередніх умов відновити переговори щодо врегулювання конфлікту. У заяві наголосили, що співголови Мінської групи ОБСЄ цьому сприятимуть.

Попри заклики до вирішення конфлікту, за повідомленням ЗМІ, Росія перекидає військову техніку до Вірменії. У мережі з'явились фото колони російських вантажівок, що прямували до вірменського кордону з Ірану. Однак в Ірані цю інформацію заперечили.

Чому президенти зробили спільну заяву

Розмову лідерів ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні політик висловив занепокоєння через заяви Туреччини на підтримку Азербайджану під час ескалації конфлікту..

За словами глави Франції, такі заяви є необдуманими та небезпечними, а поведінка турецької сторони – неприйнятною. Водночас Макрон висловив підтримку Вірменії.

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